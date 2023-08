Il distretto si riorganizza: preso un nuovo locale

Il distretto sanitario di Fano si riorganizza: sono stati infatti presi in affitto ulteriori locali, vicini al distretto, dove dislocare alcuni servizi. La scelta si è resa necessaria a causa dell’imminente avvio dei lavori – previsti dal Pnrr e dunque con un cronoprogramma e una scadenza piuttosto rigidi – per la realizzazione della Centrale operativa territoriale (la cosiddetta Cot) a Fano, proprio dove si trova attualmente il Distretto. I nuovi locali si trovano sempre in via Canale Albani 5A, hanno una superficie di 135 metri quadrati e appartengono alla Gisam spa, con sede a Calcinelli di Colli al Metauro. Il sopralluogo ha dato esito positivo, data l’assenza di barriere architettoniche, la presenza di bagni e impianti, il buono stato di conservazione. Saranno necessarie solo alcune migliorie relativamente all’organizzazione funzionale degli spazi e all’adeguamento degli impianti. Il contratto avrà una durata di 6 anni. L’affitto annuale è di circa mille euro al mese, ma saranno a scomputo dei lavori da fare.

ben.i.