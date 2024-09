Il divertente Palio della Rocca con la sfida delle oche

Tradizioni, storia, passione: da venerdì a domenica torna a Serra Sant’Abbondio il Palio della Rocca, una delle rievocazioni storiche più importanti delle Marche. Giunto alla 38ª edizione, ad organizzare l’evento la Pro Loco e il Comune. Si tratta di una rievocazione curata e con un programma ricco e di qualità, che ogni edizione attira tantissimi visitatori. La manifestazione si aprì nel 1986 per rievocare un momento significativo della storia di Serra: l’edificazione da parte dell’architetto militare Francesco di Giorgio Martini, durante il governo del duca Federico da Montefeltro, della Rocca. Durante l’evento i tre castelli e i tre borghi si sfidano nell’affascinante ed emozionante corsa delle oche lungo il corso del paese.

L’evento è sia ricerca e rievocazione storica che competizione tra i tre castelli e i tre borghi. Serra aveva nel suo territorio tre Castelli: Leccia, Campietro e Serra Sant’Abbondio o di Sant’Onda. In epoche successive vennero edificati i tre borghi: Montevecchio, Poggetto e Petrara. Il programma è sostenuto da gruppi storici, compagnie e gruppi musicali provenienti da tutta Italia. Tre le osterie dove degustare tipicità locali: Sant’Honda, dei Castelli e la Taverna del Mandriano. Venerdì pomeriggio il via. In serata la cena medievale dei Signori de li Castelli. Alle 21 l’apertura; sabato dal pomeriggio giochi medievali dedicati ai bambini. Dopo l’apertura delle osterie-taverne, dalle 18,30 fino a tarda notte un susseguirsi di attrazioni: accampamento armati, spettacoli d’arme, di focoleria, giocoleria, acrobatici. Saranno presenti i gruppi “La Pandolfaccia“ di Fano, “I Signo Gladii“, “Matty e Giò fiamme del mare“, la compagnia italo spagnola “Circo Sanambulos“, “La compagnia dei lupi feudi“. Dopo cena il Palio straordinario di San Biagio. A sfidarsi in un’affascinante corsa delle oche le donne dei Castelli. In serata musica per i vicoli, in un clima di grande festa. Domenica pomeriggio la parata in costume dei signori dei Castelli accompagnata dai gruppi “La Roccaccia“ di Serra, “Tamburini dell’Oca“ di Cagli e sbandieratori “La Pandolafaccia“. Alle 17,30 Lo Palio dei Monelli. Poi il Palio della Rocca.

am. pi.