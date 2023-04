Il documentario su Cecchini pittore all’Alexander

Oggi alle ore 18,30 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel in viale Trieste 20, è in programma la proiezione del documentario di Niko Fossati “Vincenzo Cecchini Pittore“. Giorgio Ricci Giorgio, presidente del Cine Club “Cesare Pandolfi“ Pesaro, scrive: "Ancora una volta saremo ospiti del conte Alessandro Marcucci Pinoli per ammirare il documentario su Vincenzo Cecchini, pittore nato a Cattolica, che rievoca, passando per le sue esperienze, tutto ciò che gli è stato d’ispirazione per creare un metodo artistico con cui raccontare le emozioni della sua vita. Questo documentario, nasce parallelamente con l’esposizione delle sue Opere, realizzate tra il 2015 e il 2022, che hanno trovato temporanea sede nella Galleria Santa Croce del Museo della Regina di Cattolica. Ingresso libero.

l. d.