Il dolore degli Angels: "È cresciuto con noi"

Chi gioca a football americano sa di avere una seconda famiglia, che rimane tale anche quando si appende il casco al chiodo. Perché il tackle, così si chiama negli States, è uno sport durissimo, ed è possibile giocarlo a buon livello solo con rodati meccanismi di squadra: si vince e si perde insieme, molto più che in altre discipline e per questo si diventa molto uniti fra compagni di squadra. Gli Angels a Pesaro sono una grande famiglia, in cui i giocatori di una volta, che ebbero la fortuna di vivere il periodo d’oro, sono diventati oggi dirigenti e allenatori. Il presidente Frank Fabbri è al tappeto: "Un lutto gravissimo, che mi ha distrutto – dice il presidente degli Angels –. Riccardo Valentini era con noi da quando aveva 14 anni: era arrivato cicciottello, poi negli anni aveva lavorato sul suo fisico fino a diventare un vero atleta. Giocava defensive end, era bravo, aveva delle qualità ed era sempre in cerca di nuovi stimoli, tanto che per un paio d’anni lo avevamo anche perso. Aveva accettato l’offerta dei Guelfi Firenze e con loro era arrivato a giocare la finale, senza la soddisfazione di vincerla. Poi era stato a giocare anche a Bologna, sulla sponda dei Warriors. Ma alla fine era tornato da noi e la scorsa stagione aveva indossato di nuovo la casacca degli Angels. Non posso pensare che non c’è più, che lo abbiamo perso così, in pochi minuti, con un bambino appena nato che non avrà la fortuna di crescere accanto a suo padre. Sarà davvero un Natale difficile per tutti noi".

I giocatori che ricoprono questi ruoli sono tra gli uomini più grossi e veloci, solitamente i più aggressivi ed è davvero difficile da accettare che un ragazzo tosto come Riccardo, controllato perché faceva sport ad alto livello, sia stato stroncato senza preavviso.

Ieri la società ha diffuso un post su Instagram per comunicare la sua scomparsa: "Con la tristezza nel cuore, vi comunichiamo che è venuto a mancare Riccardo Valentini. Colonna portante della nostra famiglia, insieme a noi dalle giovanili, Riccardo ha militato in tutte le divisioni della lega football italiana, distinguendosi come ragazzo gentile, simpatico e talentuoso. Le nostre più sentite condoglianze in questo momento di dolore vanno alla famiglia". Sui social anche i messaggi dei Guelfi Firenze e Warriors Bologna, gli altri due club in cui Valentini aveva militato. Le condoglianze sono arrivate anche dall’altra parte dell’oceano, da parte di giocatori americani che avevano conosciuto ed apprezzato le qualità del giocatore pesarese, che aveva legato la sua storia con quella degli Angels. Un club già provato recentemente dalla scomparsa dello storico main sponsor, Giovanni Ranocchi, portato via dal Covid nel marzo del 2020 e quindi dalla morte dello storico dirigente Franco Angeloni, papà di Alessandro e Andrea, che dopo aver giocato a lungo hanno smesso i panni dei giocatori per vestire quelli dello staff tecnico. Per tutti loro oggi sarà durissima dargli l’ultimo saluto.

e.f.