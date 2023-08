Il doppio lavoro con il Pd Gestione impianti sportivi e funzionario di partito

Quale miglior doppio lavoro per i dipendenti del Partito Democratico. Anzi in qualche caso la stessa persona esercita più ruoli e incassa più indennità o stipendi. Potremmo raccontare l’avventura di Timoteo Tiberi, che di lavori ne fa per tre. E assomma anche diversi incarichi politici. La Tptt di Pesaro, di cui è socio, ha infatti appena ottenuto la gestione del bar del Bocciodromo in via dell’Acquedotto, così come è sua la gestione della pista di pump track, skatepark e parkour.

Il progetto presentato, approvato e poi messo all’asta con un’unica ditta partecipante comprende la gestione delle attività di somministrazione alimenti e bevande, la promozione dell’attività sportiva, la valorizzazione dell’area, gli orari di apertura al servizio delle attività presenti in zona, tra cui il parcheggio pubblico e la bocciofila. Al momento la concessione prevede una gestione di sei anni del bocciodromo comunale e degli impianti sportivi collegati. Concessione che potrà essere rinnovata per altri sei, per una sola volta.

Alla selezione ha partecipato solamente la ditta Tptt, di proprietà di Tommaso Piovaticci e appunto Timoteo Tiberi. Tra l’altro lo skate park di via dell’Acquedotto si è arricchito recentemente di due opere di completamento funzionali al pieno utilizzo dell’attività sportiva, sistemando la sovrapposizione esistente negli spazi destinati alla bici e inn quelli destinati invece allo skate. Due mezze rampe nel lato corto hanno eliminato i problemi di sicurezza. La società Tptt, peraltro, ha lavorato anche per il recupero della Casa del Popolo di Borgo Santa Maria, struttura analoga a quella oggetto del bando per via dell’Acquedotto. L’incarico di gestione affidato alla Tptt non ha invece eliminato la sovrapposizione tra il ruolo dei gestori e la loro parziale e contemporanea attività politica con il Pd. Il segretario organizzativo provinciale del Pd è anche dipendente part time per 18 ore settimanali della segreteria del gruppo consiliare regionale democratico, in particolare del vice presidente Andrea Biancani. Inutile ricordare che quel bocciodromo fu fortemente voluto dal sindaco Matteo Ricci, tagliando anche i tempi di trasformazione dell’impianto del Circolo Concordia esistente in via Ugo Foscolo, dove adesso stanno costruendo una palazzina con dodici appartamenti dopo la vendita dell’area all’asta da parte dell’amministrazione comunale.

Luigi Luminati