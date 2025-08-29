Il dottor Alessandro Contine si è presentato ai colleghi

Il dottor Alessandro Contine, nuovo primario di Chirurgia generale dell’ospedale di Urbino, è arrivato in città. Dopo la nomina di inizio agosto, tramite vittoria di un concorso, il medico si è presentato al direttore generale e ai colleghi: con sé, dall’ospedale di Città di Castello, porta una vasta esperienza in chirurgia oncologica laparoscopica avanzata. Vasta la sua casistica operatoria, con circa 3.000 interventi eseguiti, spaziando dalla chirurgia oncologica laparoscopica alla chirurgia d’urgenza. Ha anche collaborato con la Nefrologia e ha un’importante attività di ricerca, focalizzata in chirurgia generale addominale e d’urgenza, e scientifica, con numerose pubblicazioni e un ruolo attivo nelle principali società di settore (è delegato regionale della Società italiana di chirurgia dell’obesità).

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al dottor Contine – dice il direttore generale dell’Ast Pesaro Urbino, Alberto Carelli –. La sua professionalità e la sua profonda esperienza rappresentano un valore aggiunto fondamentale per l’ospedale di Urbino e per la rete sanitaria provinciale. La sua nomina si inserisce in un percorso di potenziamento dei presidi ed è un tassello importante anche nell’attuazione del nuovo atto aziendale, che porterà a un’organizzazione delle chirurgie dei nostri ospedali e darà impulso a una sinergia importante tra le unità operative, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa dei ricoveri. Sono certo che Contine saprà guidare l’équipe di Chirurgia verso nuovi e importanti traguardi".

n. p.

Foto: il dottor Alessandro Contine (secondo da sinistra) si presenta ai colleghi e al direttore generale