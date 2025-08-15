Il dottor Benelli: "Due situazioni che non preoccupano"

"Ho trovato inizi molto peggiori di questo, per cui non facciamoci prendere dall’ansia". Così il dottor Piero Benelli, dall’alto della sua esperienza ultra-trentennale con la Vuelle, sminuisce i malanni ai piedi di De Laurentiis (foto) e Maretto che nei primi giorni di allenamenti hanno svolto lavoro differenziato e terapie. "La situazione di De Laurentiis era già prevista - spiega il responsabile sanitario del club - sta facendo il suo percorso, quindi lavora coi fisioterapisti e col preparatore. Non ha subìto un intervento al piede, come ha detto qualcuno, ma un’infiltrazione di cellule staminali che possono dare una rigenerazione del tessuto. Ora non voglio fornire una data a proposito del suo rientro in allenamento, ma siamo fiduciosi in un riscontro positivo". Diversa la situazione di Maretto, che ha preso anche un rimbrotto pubblico da Alessandro Dalla Salda ("non mi è piaciuto, doveva avvisarci prima di arrivare dato che accusava questo problema già dieci giorni prima del raduno" ha detto l’ad biancorosso).

"Di Octavio non lo sapevamo - ammette Benelli - ma la fascite plantare è una patologia molto comune negli sportivi. Non è sempre facile da risolvere in tempi brevi, ma è anche vero che sono passati appena tre giorni da quando è arrivato e quindi mi permetto di essere meno drammatico di quanto sento attorno: sta migliorando giorno dopo giorno nel suo percorso fisioterapico e col preparatore che abbiamo stilato domenica, dopo averlo visitato. Siamo moderatamente ottimisti insomma, anche perché Oki è giovane ed ha una struttura robusta".

La società, intanto, ha annunciato un’altra data importante, quella del 29 agosto quando verrà illustrata la campagna abbonamenti per la stagione entrante, che presenterà sicuramente delle novità, vista la presenza di una nuova persona responsabile dell’area ticketing, Michela Di Marco, con le sue idee e la sua visione. Anche su questo punto, Dalla Salda ha detto la sua: "Se sei affezionato al club ti abboni perché vuoi stare al palazzo al fianco della tua squadra, chi non è convinto magari verrà al botteghino a fare il biglietto se la squadra gli piacerà in corso d’opera e per noi potrebbe essere anche un vantaggio a livello di costi. Se aumenteremo i prezzi? Lo faremo senza spaventare nessuno, sugli incassi dobbiamo cambiare passo: Pesaro è una città civile e seria, piena di imprenditori, i quali sanno benissimo che per venire a vedere la partita si paga". Le ultime parole sembrano più che altro un avviso a chi finora usufruiva degli omaggi per entrare al palas. C’era già stato un taglio anni fa, ma probabilmente stavolta le maglie si stringeranno ancora di più. Perché un main sponsor ancora non c’è: "Stiamo seminando - dice Dalla Salda - ma non è ancora il tempo del raccolto. Sono però contento dei nostri consorziati, molti dei quali stanno rinnovando aumentando il loro contributo".

e.f.