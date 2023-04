Il dottor Jekyll e Mister Hyde scavano nel nostro inconscio

Una rassegna teatrale a sostegno dei comuni alluvionati di Serra Sant’Abbondio e di Barbara portata in scena dalla compagnia teatrale di Skenexodia, assieme al sostegno di Amat, del Comune di Pesaro, di Fidapa e dell’associazione SpeedBook, presso l’ex chiesa dell’Annunziata di Pesaro, che domani alle ore 21, al costo di 3 euro (più una donazione per i comuni alluvionati) presenterà sul palco una versione adattata, tutta in chiave femminile, del noto capolavoro di Stevenson: “Il Dottor Jekyll e Mister Hyde“.

Protagoniste dello spettacolo rinominato “Jekyll e Hyde“ saranno le attrici Carla Lama e Cinzia Damassa mentre l’adattamento è a cura del regista Luca Guerin. "Ho provato a immaginare l’opera di Stevenson al femminile, pensando a cosa sarebbe cambiato. Perché troppo spesso ci si concentra sul racconto gotico nel suo aspetto più misterioso anziché su quello psicologico e umano" – racconta Luca Guerini –. "Così nel nostro spettacolo due donne scoprono in una cantina una cassa con dei vestiti ed iniziano ad interpretare quei ruoli senza scimmiottare l’uomo ma cercando il maschile in ognuno di loro, per approfondire questo racconto e cercare di comprendere che cosa avesse portato Stevenson a scriverlo" mentre la trama dell’opera "resterà invariata: nulla sarà stravolto a parte la visione dei personaggi in ottica femminile".

In contemporanea poi, proprio come Stevenson "stiamo rivisitando anche Olalla, proprio come lui, che scriveva due pagine di uno e dell’altro capolavoro nello stesso momento, per immedesimarci ancora di più in lui", conclude Guerini. Inoltre, per l’occasione, sarà presente anche SpeedBook con Francesco Luzi e Paolo Sirri che presenteranno un libro annesso allo spettacolo.

Teobaldo Bianchini