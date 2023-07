Il dramma dell’Apecchiese "Più controlli sulla strada"

Troppe croci sull’Apecchiese, l’arteria spesso teatro di tragedie, come quella di domenica scorsa che è costata la vita a un giovane centauro 22enne finito fuori strada con la propria moto poco prima di Piobbico. Da trent’anni se ne parla, ci sono state prese di posizione sulla messa in sicurezza della strada, si sono organizzati convegni, ma purtroppo le croci aumentano. Questo il pensiero del sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci: "Ogni anno la criticità viene affrontata da Comuni interessati, Polizie locali, Forze dell’Ordine, Prefettura, disponendo un’intensificazione dei controlli. Ci siamo sentiti anche con il sindaco di Città di Castello per operare in modo coordinato lungo tutto il tracciato. Accanto al rafforzamento delle misure è però sempre necessario un comportamento consapevole da parte di coloro che transitano sull’arteria; collaborazione e prudenza sono elementi fondamentali. In alcuni casi ciò non è purtroppo sufficiente; restano gli aspetti imponderabili ed è stato veramente triste assistere al dramma che ha coinvolto il giovane di Città di Castello, ma l’impegno comune può migliorare la situazione".

"Per quanto riguarda la strada apecchiese – dice il sindaco di Piobbico Alessandro Urbini – mi rendo conto che sia un problema di non facile soluzione. Il fenomeno della presenza di moltissimi motociclisti nel fine settimana è evidente e tangibile abbiamo insieme ai sindaci di Apecchio e Acqualagna incontrato il Prefetto per trovare insieme alle forze dell’ordine delle soluzioni che ci aiutino a gestire la problematica". "Ribadisco – sottolinea da parte sua il consigliere regionale Giacomo Rossi – il concetto che i motociclisti sono i benvenuti nella nostra strada, a differenza degli esaltati che se vogliono fare le corse possono e devono andare nelle piste. Dopo la lettera ai Prefetti di Pesaro-Urbino e Perugia – aggiunge Rossi – so che c’è stato un incontro in Prefettura a Pesaro con i sindaci dei comuni interessati ed alcuni rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Ringrazio la Prefettura e le Forze dell’Ordine che sono state messe in campo per questa problematica ma come dimostra la situazione degli ultimi due week end dove tra l’altro si è registrato un ulteriore incidente mortale, c’è bisogno di un deciso incremento di controlli in movimento per tutta la tratta da Città di Castello fino ad Acqualagna. Ho voluto ufficialmente segnalare la problematica anche al Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco tra l’altro umbro e che conosco di persona, con l’auspicio che la problematica possa essere affrontata di petto, iniziando magari a rafforzare il personale delle Forze dell’Ordine addetto al controllo".

Amedeo Pisciolini