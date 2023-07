Il dramma di via Cimarosa "L’avevamo detto di potare"

"Più volte sono state fatte le segnalazioni per i rami che sporgono sulla strada, ma nessuno si è mai fatto avanti": lo dicono i residenti di via Cimarosa dopo che, nella serata dell’altro ieri, un ramo è caduto addosso ad una donna che stava andando in bicicletta. La donna, di colore, e di origine sudamericana, non è grave: è stata colpita tra collo e spalla.

Facendo un giro per la via, infatti, molti sono i problemi che si possono riscontrare, a partire dalla carenza di visibilità dei lampioni: "Poi questi rami sono insidiosi – continuano i residenti – perché la ciclable, specialmente con i rami dei pini, si riempie degli aghi che cadono sulla pista. Questi riducono l’attrito delle ruote e poco più avanti del luogo in cui è caduto il ramo (all’altezza della pizzeria Truffo, ndr) c’è un incrocio dal quale escono le macchine. Qui i ragazzi più giovani vengono giù velocemente, probabilmente per andare ad allenarsi al camposcuola o per fare un giro al Parco Miralfiore. E’ un attimo che ci scappa l’incidente. Negli ultimi 4 anni gli incidenti anche tragici ci sono stati, è inutile che si inizino a fare i lavori di manutenzione quando, come questa volta, si è andata a sfiorare la tragedia".

Il ramo caduto l’altra sera, infatti, è la riprova della poca cura con la quale viene trattata una via non lontana dal centro storico: "I pompieri, dopo lo schianto del ramo, sono arrivati e hanno iniziato a segare i rami, dalle 21.10 circa alle 22.30 - continuano i residenti -. Per carità, ben vengano, i vigili del fuoco sono stati veloci ed efficienti, ma certa la manurtenzione si poteva anche iniziare in maniera preventiva, ovviamente da chi di competenza. Appena visto l’incidente sono state subito allertate ambulanza, vigili del fuoco e urbani. La ragazza era cosciente, perchè fortunatamente quel ramo le è caduto tra il collo e la spalla, lasciandola più che altro stordita e spaventata, ma una cosa del genere è inaccettabile. La gente non può andare in bicicletta con la paura che un ramo possa cadere da un momento all’altro sulla testa di qualcuno o che non si riesca a frenare per colpa degli aghi di pino".

Ora si tratta di capire chi è responsabile di quel pino: se il condominio che è situato davanti, oppure il Comune. L’assessore Belloni ieri ha detto che bisogna controllare le convenzioni urbanistiche del passato. Un quesito non da poco, perchè chi è competente è quello che dovrà risarcire la donna.

Alessio Zaffini