Il duca che unì potere e cultura

Federico da Montefeltro, Duca di Urbino dal 1444 al 1482, è una delle figure più celebri del Rinascimento Italiano. Si distinse come abile condottiero e raffinato mecenate. Trasformò Urbino e la sua corte in un centro culturale e fece del Palazzo Ducale il cuore della città. Divenne punto di riferimento per tutta la cultura italiana, dall’astronomia alla matematica, passando per la musica e l’arte. Attirò intellettuali e artisti come Raffaello e Piero Della Francesca. Abile stratega e uomo di grande acume politico, governò con una combinazione di diplomazia e forza militare. Fondò una delle più prestigiose biblioteche occidentali dell’epoca raccogliendo numerose opere.

Federico è un esempio di come un leader possa coniugare il potere con il sostegno alla cultura e alle arti, lasciando un’impronta indelebile.

Classe 2B, Istituto "Marco Polo" Lucrezia-Cartoceto