Il Duca Federico vince ancora. È candidato a "Gioco dell’Anno"

Il gioco da tavolo ‘Federico da Montefeltro. Il Duca’, nato a Urbino l’anno scorso in occasione dei 600 anni dalla nascita del condottiero, è uno dei candidati al prestigioso premio internazionale ‘Gioco dell’Anno’, che verrà assegnato in occasione della fiera Lucca Comics & Games che su svolgerà nella città toscana a inizio novembre.

Il gioco, creato dall’autore urbinate Alessio Spalluto assieme al creatore di giochi di fama internazionale Andrea Angiolino, è nato grazie alla sinergia tra Pro Loco Urbino e l’amministrazione comunale, ed è stato edito col sigillo delle Celebrazioni Federiciane. Ma tutto ciò non sarebbe sufficiente per venire candidati al premio annuale: "Il premio ‘Gioco dell’anno’ – spiega Alessio Spalluto – è un concorso prestigioso a cui partecipano giochi prodotti annualmente in tutto il mondo. Ogni casa editrice, nel nostro caso Giochi Uniti, avanza la candidatura del proprio prodotto migliore uscito l’anno precedente, tra centinaia di articoli, per cui per noi è già un’enorme soddisfazione essere nella rosa dei candidati, circa una trentina, tra cui pochissimi italiani. Significa che il gioco è stato ritenuto un prodotto di qualità". I fattori che influiscono, oltre ai creatori, sono la cura di confezione e dettagli, i pezzi che compongono il kit, la grafica e i disegni, e soprattutto la giocabilità. Prosegue Spalluto: "Sicuramente il nostro gioco, anche grazie all’editore Top Hat Games, ha beneficiato di belle illustrazioni e di un bel packaging, ma alla fine la giuria internazionale decreterà il vincitore mettendosi al tavolo e provandolo in prima persona. Per ora, sia io che Andrea Angiolino siamo entrambi molto felici per la candidatura e la importante vetrina che questo premio ci dà ad un anno dall’uscita, poi a novembre tutto può succedere, anche se i competitor sono davvero meritevoli".

Il Gioco ‘Federico da Montefeltro’, che già si è aggiudicato il premio Italia Medievale 2022, è un gioco di carte in cui i giocatori (da 2 a 5) vanno a ripercorrere la vita e la storia di Federico attraverso le sue opere più importanti: architettoniche, militari, artistiche e umanistiche. Combinando le carte di accumulano punteggi e si possono sfruttare alcune card speciali per intralciare l’ascesa degli avversari o incrementare la propria. Adatto a tutta la famiglia, in circa mezz’ora di gioco ci si diverte e si ha modo di ripercorrere le gesta del Duca e i personaggi più importanti dell’epoca, nonché i luoghi principali del ducato.

Giovanni Volponi