Il Duca rivive anche in inverno. Festa al via

Domani a Urbino va in scena la Festa del Duca di inverno, arrivata alla sua dodicesima edizione, quella con il presepe rinascimentale. Sono tanti gli appuntamenti proposti dall’Ars Urbino Ducale ai quali si aggiungno quelli del Comune, della Proloco con le Vie dei presepi e Batanai tra le mura ma anche quelli dell’Università con il Coro 1506.

"Come da tradizione l’8 dicembre parte il nostro segmento invernale - speiga Maria Francesca Crespini, presidente dell’Ars -. Il nostro presepe rinascimentale vivente è unico in Italia. Anche questo ha contribuito a far sì che venissimo decretati dal Ministero come secondi tra le rievocazioni storiche e primi per qualità. Dalle 17, questo prenderà vita, nel cortile di Palazzo Nuovo in piazza della Repubblica con la colalborazione di UniUrb e il suo coro che eseguirà i brani diretti dalla maestra Augusta Sammarini, mentre Alessandro Cioppi narrerà la natività.

Il presepe sarà dedicato a quello presente nella Bibbia di Duca Federico, abbiamo replicato anche gli addobbi flerali rosa e blu presenti nelle miniature. A seguire nella piazzetta delle Erbe, in via Raffaello, proporremo uno spettacolo di fuochi di artifico unici, mai visti in citta. Lo spettaoclo è realizzato da un artista di Pesaro che porta questa arte in tutto il mondo, dal titolo Toi Ahi danza del fuoco con delle fiammate e coregrafie molto emozionanti. Sarà offerto a tutti il vin brulè".

La Festa del Duca di inverno non si fermerà a domani ma proseguirà anche sabato 9 dicembre, in entrambi i giorni per le vie del centro sarà possibile incontrare gli zampognari della Valle del Foglia.

"Sempre dalle 17 ci sarà il presepe vivente con il sottofondo dei canti eseguiti dall’associazione Madamadorè. Poi, spostandoci in piazza della Repubblica, si vivrà lemozione di uno spettacolo di danza rinascimentale a cura della Corte di Senigallia a cui seguirà quello di tamburi e fuochi del Gruppo Malatestiano di Gradara. Il tutto è ad ingresso libero".

Tra poco meno di un anno, il prossimo agosto, ci sarà la versione estiva, quella classica e Crespini anticipa: "Abbiamo chiuso alcuni contratti e acquistato nuovi spettacoli. Stiamo costruendo la via della ceramica in collaborazione con il Rotary. Per il 2024 puntiamo al primo posto come rievocazione storica italiana".

Nelle due giornate sarà possibile visitare le opere esposte in occasione de Le vie dei presepi della Proloco di Urbino, partendo dalla chiesa di San Domenico dove, novità 2023, ai grandi monumenti replicati in scala sono state inserite le natività. Lungo corso Garibaldi sarà possibile passeggiare per le bancarelle di Batanai tra le mura che propongono artigianato, vintage e modernariato. Mentre per il concerto di domani la maestra Augusta Sammarini, del Coro 1506 dell’Università di Urbino, darà vita, assieme ai coristi, a una serie di intriganti flash mob a sorpresa attraverso il centro storico della città. Eseguiranno brani della tradizione colta e popolare natalizia, a cavallo tra solennità e simpatia, ma sempre all’insegna del divertimento.Tradizionale, infine, il concerto In cordis jubilo del Coro 1506. Quest’anno il concerto si terrà domenica 17 dicembre alle ore 18.30 nella chiesa di San Francesco in via Raffaello, con la collaborazione del capitolo francescano urbinate.