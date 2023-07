Il duetto che non t’aspetti Pippo Civati con i Camillas

Oggi alle 18,30 nel cortile del Grà, in via Rossini, si tiene il primo di una serie di incontri in vista di Pesaro capitale della cultura che avranno come sfondo la cittadinanza attiva. Editor, scrittori, esperti in materia dialogheranno su un tema in modo leggero ma coinvolgente. Il titolo della serata è ‘Libri e musica’ ma ci sarà molto di più nel piatto. Ad aprire le danze, infatti, sarà un’accoppiata molto particolare formata dall’ex deputato Pippo Civati e da Vittorio Ondedei alias Ruben dei Camillas. Parleranno del "perché le cose si chiamano così. Che cosa tiene i nomi attaccati a un oggetto, a un pensiero, a un animale, ad un batticuore".

La collaborazione tra la casa editrice People, fondata nel 2018 da Pippo Civati, e i Camillas è ormai consolidata: hanno scritto insieme anche a Mirko due libri sulla storia della band e sulla musica. Non solo: nell’ultima campagna elettorale Ruben è stato al fianco di Civati ed era presente anche alla festa finale che si è tenuta a Bologna quindi fra i due si è consolidata un’amicizia che darà vita a un dialogo scoppiettante ed anche divertente su temi, però, importanti. L’incontro avrà un bis il 13 luglio a Fano alle 19.30: Pippo Civati, questa volta da solo, sarà ospite del Bastione Sangallo con il reading "Hai presente il futuro?"