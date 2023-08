Il “Durante Festival” a Urbania inizia con la grazia del Trio Hermes

Prende il via stasera nel cortile d’onore del palazzo Ducale di Urbania, la 4ª edizione del Durante Festival, la rassegna musicale estiva organizzata dal Comune di Urbania e dall’Ente Concerti di Pesaro. Un festival che fa parte di una strategia di valorizzazione dell’entroterra, attraverso la musica e gli spettacoli dal vivo.

Primo evento in cartellone alle ore 21,15, il concerto del Trio Hermes, giovanissime e talentuose ragazze che si sono fatte notare a livello nazionale e internazionale. L’ensable è composto da Ginevra Bassetti al violino, Marianna Pulsoni al pianoforte e Francesca Giglio al violoncello, che propongono un repertorio classico e romantico che spazia da Haydn, fino a Schubert e Schumann. Questo primo concerto del Durante Festival si inserisce nel cartellone di “Musica con vista 2023“, rassegna musicale itinerante che percorrerà tutta Italia, con concerti diffusi nei chiostri, nei cortili e nei giardini di alcune delle residenze storiche più eleganti d’Italia. Un evento promosso dal Comitato Amur e le Dimore del Quartetto, che promuove i giovani talenti emergenti della musica classica. I biglietti per il Durante Festival sono in vendita su Vivaticket.it al costo di 10 euro (8 ridotto under 25 e over 65); sono disponibili biglietti di cortesia e family ticket. I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita sul luogo dell’evento a partire da un’ora prima dello spettacolo. Maggiori informazioni su www.visiturbania.com o all’Ufficio Turismo di Urbania.

Valentina Damiani