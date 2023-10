Il "facilitatore digitale" al servizio dei cittadini

Nel nuovo municipio di Montecchio è già a servizio una nuova figura: il tecnico esperto in facilitazione digitale. Tutti i mercoledì mattina, dalle 9 alle 13, il tecnico riceverà i cittadini per assisterli nello svolgimento di alcuni compiti digitali. Ha quindi il compito di supportare i cittadini nei vari servizi pubblici online come lo Spid, la Carta di Identità elettronica, ecc.. Il sindaco Ucchielli invita gli interessati a prenotarsi: www.comune.vallefoglia.pu.it oppure telefonando all’ufficio Informagiovani dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17 al numero 345 4420446 o all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo al 0721 499077 negli stessi giorni dalle 9 alle 13.

Lu.Ard.