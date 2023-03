Il falso documentario di Guerini per aiutare gli alluvionati

Oggi primo appuntamento alla chiesa dell’Annunziata di Pesaro per la rassegna promossa da “Realtà teatrale Skenexodia“ in favore della raccolta fondi per gli alluvionati dei comuni di Barbara e Serra Sant’Abbondio. Alle ore 21 appuntamento con “Il cuore nonostante“, una nuova opera del regista pesarese d’adozione Luca Guerini con Romano Talevi e Roberta Sarti, un testo che ha avuto molto successo editoriale nella raccolta “Malfunzionamenti dell’essere uomo“ pubblicata dalla casa editrice Le Mezzelane. “Il cuore nonostante“ è uno spettacolo che vede protagonista la coppia artistica Steve&Diane, insieme per anni nonostante il divorzio. In occasione di una data della loro tournée emotivamente importante per entrambi, ciascuno ha un segreto da dover rivelare all’altro ma non sarà facile trovare le parole e il momento giusto a causa di un tornado in arrivo.

"E’ uno spettacolo decisamente interessante perché attraverso la forma del mockumentary (il falso documentario, ndr) emerge il rapporto tra due personaggi complessi che hanno scelto di continuare a lavorare insieme", spiega Luca Guerini. Ingresso 3 euro.