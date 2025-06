Il Fano fa festa ai rigori: è suo il torneo Bezziccheri

Il torneo per Giovanissimi "Bezziccheri" di Muraglia si tinge di granata. La 22ª edizione è del Fano che bissa il successo della fase ai gironi e sconfigge nuovamente il K Sport Montecchio, questa volta ai calci di rigore. Una finale bellissima ed avvincente tra due ottime squadre, l’inizo è di marca K Sport che sblocca la gara in apertura con Bechaa, autore di un tocco lesto sottoporta. I biancorossi controllano il primo tempo senza particolari affanni, il Fano ci prova ma senza pericolosità, la gara si accende nella ripresa, Panaroni disegna una punizione perfetta e timbra l’1-1 che riaccende il match. La squadra di Vallefoglia non si scompone e dopo pochi minuti torna in vantaggio con un tocco ravvicinato sottoporta di Del Baldo, 2-1 e gara che appare chiusa, anche perché i granata sembrano accusare il colpo e rischiano in un altro paio di circostanze la terza rete. L’episodio che cambia la partita arriva ancora su calcio piazzato: sempre Panaroni disegna una parabola velenosa che sorprende il portiere Macci e pareggia. Il 2-2 regge fino ai tempi supplementari, le squadre ci provano ma la stanchezza si fa sentire e quindi si arriva ai calci di rigore e come nelle semifinali la lotteria dagli 11 metri premia il Fano che fa di nuovo cinque su cinque mentre il K Sport stampa il terzo penalty sulla traversa vanificando le altre 4 segnature. Il trofeo torna nella città della Fortuna due anni dopo l’ultima volta (nel 2023 vinse l’Accademia Granata).

Prima della finale piccola soddisfazione anche per la Vigor Senigallia che conquista il terzo posto superando uno spento Muraglia per 3-0 con reti di Abbrugiati e Ben Amor nel primo tempo e Squadroni nella ripresa. Al termine delle gare si è svolta la cerimonia di premiazioni alla presenza del sindaco Andrea Biancani. Sono state premiate le quattro finaliste, l’arbitro della finalina Ricordo di Pesaro, l’arbitro della finale Urbinati di Pesaro e i suoi assistenti Valla e Santoro entrambi di Pesaro.

Premio fair-play alla società Arzilla che ha schierato durante il torneo numerose e volenterose ragazze. Tra i rinoscomenti individuali premiati Omar Ben Amor della Vigor Senigallia come miglior giocatore della manifestazione; Andrea Macci del K Sport Montecchio è il miglior portiere del torneo. Premio anche ai tre miglior marcatori, vince Mattia Ceccarani della Vis Pesaro con 7 reti (tutte segnate nella fase a gironi), dietro al biancorosso pesarese si piazza Gabriel Del Baldo che ha chiuso il torneo con 6 reti, completa il podio Omar Ben Amor della Vigor Senigallia con 5 realizzazioni.

l. d.