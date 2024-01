Il Fano in missione sul campo di Falconara

La Essepigi Fano Rugby, serie C, domenica alle 14,30 andrà a Falconara sul campo di una Dinamis travolta 61-10 all’andata ed attualmente quartultima con 17 punti. "Il risultato dell’andata può far sembrare scontato l’esito della sfida di domenica a Falconara, ma nel nostro sport non ci sono gare facili – è il monito del capitano Gabriele Breccia –. Dovremo quindi sfoderare un’altra prova importante per conquistare i 5 punti e ci stiamo preparando col solito scrupolo per poterlo fare". Intanto c’è duello al vertice tra Fano e Città di Castello nel girone umbro-marchigiano, dove le principali pretendenti ai due posti in palio per i playoff continuano a dominare appaiate la classifica. Al termine della seconda giornata di ritorno e nona complessiva sono infatti entrambe a quota 45, coi fanesi vittoriosi per 54-12 al "Falcone-Borsellino" sul Foligno Rugby ed i tifernati capaci di far propria la sfida casalinga con la cadetta del Pesaro Rugby col punteggio di 27-17. La squadra guidata da Walter Colaiacomo ha archiviato la pratica folignate contando alla fine due mete di Thomas Bussaglia ed una ciascuno di Luca Amadori, Matteo Fulvi Ugolini, Alessandro Gasparini, Daniel Nwingwe e Carlito Aguzzi. Ad esse vanno aggiunte la meta tecnica e sei trasformazioni, tutte a firma di Stefano Rossolini.

"E’ stata una partita fisica, nella quale però abbiamo tenuto il nostro ritmo dall’inizio alla fine – spiega Breccia –. La mischia è stata dominante, la touche efficace ed i trequarti sono stati sempre pronti a finalizzare dando ritmo ed intensità al gioco. Insomma, una gran bella prestazione".

b.t.