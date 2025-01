Il Fano punta dritto su Novilara

Dopo il turno di riposo il Fano Calcio prepara la sfida con il Novilara che si giocherà sabato alle 14,30 sul sintetico di Santa Maria dell’Arzilla. Mister Spendolini spera di avere tutti a disposizione e di recuperare in tempo gli infortunati Nodari, Giovanelli, Sabattini e Ricci. Mentre per i primi due l’allarme è rientrato, per Sabattini e Ricci la prospettiva è di partire dalla panchina. Chi, invece, sarà un protagonista del match, in coppia proprio con Nodari, è Riccardo D’Anzi, classe 1999, figlio d’arte visto che suo padre è direttore sportivo del Fossombrone. D’Anzi è tornato a giocare con continuità proprio quest’anno accettando la proposta del Fano Calcio, dopo che in passato aveva vestito le casacche del Sant’Orso e dell’Atletico Alma tra Eccellenza e Prima categoria. "Sono stato fuori diversi anni dal mondo del calcio – racconta il difensore granata – sia a causa di un fastidioso infortunio sia perché ho cercato di concentrarmi maggiormente sul mondo del lavoro, però quando mi è arriva la chiamata della squadra della tua città che ha un progetto ben definito e stimolante non ho potuto assolutamente dire di no. Per quanto riguarda la categoria, per me è stato un vantaggio: avendo ricominciato a giocare da poco tempo era bene che ripartissi con calma. Oggi a distanza di qualche mese penso che con questa società e grazie a questi miei nuovi compagni potremo presto tornare dove il Fano calcio merita di stare". Che per D’Anzi sia iniziata una seconda vita calcistica lo dimostra anche il fatto che rispetto a quando giocava prima ha cambiato ruolo. L’esigenza di trovare dei difensori ha fatto si che mister Spendolini lo trasformasse in difensore centrale, un ruolo che oggi gli calza a pennello. "Diciamo che io nasco come mediano – conferma Riccardo D’Anzi - ma crescendo mi sono reso conto che sia per il fisico che per le mie qualità era meglio fare il difensore e oggi grazie anche ai consigli del mister e di capitan Nodari ne sono più che soddisfatto".

sil.cla.