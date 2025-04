’Il farro in cucina’. Un "ponte" unisce. Urbino e Piobbico

Un ponte fatto di spighe di farro unisce in questi giorni Urbino e Piobbico: si chiama ‘Il farro in cucina’ il progetto nato dalla collaborazione tra l’Istituto Alberghiero Celli di Piobbico, diretto da Luciano Antonelli, e l’azienda urbinate del farro Prometeo, che proprio in questo periodo è giunto alla sua fase più pratica, godendo anche del supporto di locali imprenditori della gastronomia per esperienze e laboratori, come lo chef Giuseppe Portanova e le panificatrici agricole de Il Gentil Verde.

Si tratta della seconda edizione di questo progetto formativo che coinvolge gli alunni della classe quarta, indirizzo cucina dell’istituto alberghiero: "L’idea è nata – spiega Carlo Carloni, dell’azienda Prometeo – per fare un approfondimento teorico e pratico che rimetta sotto la lente dei futuri cuochi il farro biologico, prodotto delle nostre terre, quindi locale e sostenibile, valorizzandone gli aspetti ecologici e ambientali, nutrizionali e soprattutto di gusto e leggerezza, elementi essenziali per l’alimentazione".