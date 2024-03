Il fascino della Dietrich. Recital al teatro Branca

Musica e parole, teatro e cinema, la bellezza delle arti. Domani, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Vallefoglia dedica una serata a Marlene Dietrich, attrice e cantante tedesca che ha segnato la storia del cinema del ’900. Il recital dal titolo "Marlene D. storia di un angelo azzurro" andrà in scena alle ore 21 al teatro G. Branca di Sant’Angelo in Lizzola. "Lo spettacolo è scritto da Laura Corraducci – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – e racconta la storia di Marlene Dietrich che seppe affascinare l’Europa e l’America senza mai piegarsi ad alcuna forma di potere. Hitler l’avrebbe voluta come musa del cinema nazista ma lei si oppose facendo della libertà il suo tratto distintivo come nella tormentata vita sentimentale". In scena con Laura Corraducci la cantante Frida Neri che eseguirà alcune delle canzoni più celebri di Marlene, accompagnata dal violino di Ketevan Abiatari con un omaggio del giovane Diego Pulzoni. Ingresso gratuito. Info. 0721/489711.

Lu.Ard.