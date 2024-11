Il fascino di Lord George Byron contagiò la nobiltà di Pesaro

Calegari Franca

La prossima riapertura a Ravenna di palazzo Guiccioli, dopo un imponente lavoro di restauro e ristrutturazione dovuto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, mi offre l’occasione per ripensare ad alcune memorie che comprendono anche personaggi legati a Pesaro. Anzitutto vorrei ricordare che il palazzo ravennate, affascinante almeno quanto il nostro recuperato e vivibile palazzo Perticari-Signoretti, fu proprietà del conte Alessandro Guiccioli, protagonista economico e politico di Ravenna nel primo 800, e marito di Teresa Gamba, emancipata e bellissima ravennate.

Nel palazzo fu ospite il poeta e letterato inglese lord George Gordon Byron (Londra 1788 - Missolungi 1824) che aveva conosciuto a Venezia, in uno dei suoi inquieti spostamenti, la giovane Teresa Gamba sposata al sessantenne Guiccioli. Nacque tra Byron e Teresa un amore appassionato, che in quest’anno bicentenario della morte del poeta viene ricordato con varie iniziative. Tra queste, vorrei ricordare l’inaugurazione venerdì 29 novembre del Museo Byron e del Risorgimento con ricca parte storiografica, che testimonierà a Ravenna la vita del poeta simbolo del Risorgimento e in particolare della Carboneria nella preparazione dei moti del 1821. A palazzo Guiccioli Byron soggiornò con frequentazione amorosa della sua ispiratrice Teresa.

Il poeta inglese, nel suo esilio volontario in Italia, si spostò poi da Ravenna e andò a vivere i suoi ideali politici risorgimentali combattendo per la libertà della Grecia a Missolungi, dove morì per febbri reumatiche nel 1824. Gioachino Rossini compose, un mese dopo la morte del poeta, “Il pianto delle Muse in morte di lord Byron“, recentemente eseguito anche a Pesaro per iniziativa della WunderKammer, (di cui è presidente Stefano Gottin e direttore Paolo Marzocchi). Nei mesi passati a Londra Rossini dirigeva concerti, accompagnava al pianoforte cantanti in occasioni anche private e scriveva appunto il componimento in compianto di lord Byron che aveva conosciuto a Venezia, dove il poeta dimorava nel 1817 e nel 1818 e che mostrava grande ammirazione per il musicista pesarese.

E ricordo anche che il pittore inglese George Hayter, ospite a Pesaro del marchese Antaldo Antaldi, dedicò un’incisione a un “Guerriero turco a cavallo“ ispirato alla novella in versi di lord Byron del 1816, oltre che a “Le siège de Corinthe“ che Rossini scrisse e rappresentò nel 1826 a Parigi. Il mito della libertà dei popoli e della Grecia in particolare infiammava l’opinione pubblica nel sogno comune di salvare la culla della civiltà occidentale e della cultura classica, come scrivevo in un precedente articolo "Il pittore inglese George Hayter fu ispirato dalle opere di Rossini" pubblicato su questo giornale l’8 ottobre scorso.

E tra i disegni dell’Hayter compresi nella collezione Antaldi (conservata alla Biblioteca Oliveriana) si trova un altro foglio raffigurante un cavallo al galoppo, che reca la scritta “Mazeppa lord Byron“, omaggio a un poemetto del poeta inglese del 1817-18 di grande successo, tradotto anche in francese. Tornando a lord Byron e all’amore tra lui e Teresa Gamba Guiccioli, ricordo ancora che nel castello di Monteleone a Roncofreddo (Forlì-Cesena) la piazza del paese è intitolata al poeta ingese, e che il luogo era proprietà di Alessandro Guiccioli, marito di Teresa, che aveva sposato diciassettenne il cinquantasettenne Alessandro.

Il fascino di lord Byron coinvolse anche Costanza Monti Perticari, che tenne accanto a sé il suo fiero ritratto fino all’ultima dimora di Ferrara, dove morì nel 1840. Gli altri ritratti a lei cari erano quelli di suo padre Vincenzo Monti, del marito Giulio Perticari, di Napoleone, di Giuseppe Parini, di Alessandro Manzoni, di Silvio Pellico, di Pietro Giordani. E ancora, l’attrazione sentimentale e politica per il poeta sfiorò anche la sorella molto più giovane di Teresa, Laura Gamba sposata a Giambattista Zanucchi, nobile pesarese che aveva studiato a Ravenna e possedeva a Pesaro l’edificio purtroppo distrutto, adiacente a palazzo Perticari, ad angolo con l’attuale via Zanucchi.

Sul colle San Bartolo, in prossimità di villa Imperiale, gli Zanucchi avevano un’ importante dimora ancora esistente, il conventino del san Bartolo fondato dai Padri Girolamini e di proprietà dei discendenti della stessa famiglia, nel quale si conservano memorie di estremo interesse sia di carattere artistico che storico, nella chiesa e nel convento adiacente.

L’acquisto da parte degli Zanucchi-Pompei è avvenuto in un’asta pubblica del 1855 e da allora si deve alla famiglia la manutenzione del convento e della chiesa, che contiene importanti opere e tre dipinti del seicento di cui due inediti.