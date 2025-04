“Il fascio e il campanile“: nel Ventennio rissosi come oggi

Se si dice "fascismo", gli italiani pensano a Mussolini che trebbia il grano o che monta a cavallo al sorgere del sole, come scriveva Curzio Malaparte, o a qualche immagine della balda gioventù italiana impegnata nei Littoriali. Il regime fu anche questo, beninteso, ma molte di quelle immagini vengono dai filmati dell’Istituto Luce e cioè dalla stessa propaganda del regime. Cosa fu, invece, il fascismo di periferia, in un capoluogo di provincia o in un comune montano? Domani alle ore 18 nella sala riunioni della biblioteca “Bobbato“ (galleria dei Fonditori 64, al centro commerciale Ipercoop) ne parlano Alessio Soma, ricercatore Iscop, e Paolo Giovannini, dell’Università di Camerino, autore quest’ultimo del libro “Il fascio e il campanile. Problemi di storia del fascismo provinciale marchigiano“, che appunto entra nello specifico locale del fascismo, non più quello "romano" che meglio si conosce, ma quello che si è concretamente realizzato nelle Marche, periferia del regno d’Italia.

Uno studio che affronta le vicende dei primi sindaci in camicia nera, fra 1922 e 1926, poi quelle dei podestà, che concentravano le attribuzioni oggi ripartite fra sindaco, giunta e consiglio. Il quadro che emerge, pur sotto il manto del regime, ha spesso i prevedibili connotati di un forte campanilismo che si interseca con vincoli di clan e di parentele, e con nuclei di interessi. E Pesaro non ne fu estranea, come dimostra la crisi del 1930 che vide commissariata la stessa Federazione fascista. Il volume affronta anche il difficile tema della "resa dei conti", ovvero della violenza politica nell’immediato dopoguerra e del ripristino dell’ordine pubblico. L’incontro è proposto dalla Biblioteca-archivio "Bobbato", dall’Istituto di storia contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino e dalla Società pesarese di studi storici. Paolo Giovannini è docente di Storia sociale e Storia delle migrazioni e dell’integrazione all’Università degli studi di Camerino. Oltre a numerosi saggi e articoli su riviste specializzate, ne ricordiamo uno studio fondamentale per la storia del fascismo nella Provincia di Pesaro e Urbino, "Tutto da abbattere, tutto da creare. Le origini del fascismo nella provincia pesarese (1919-1922)", si è poi occupato della storia del manicomio San Benedetto di Pesaro, di sanità, epidemie, guerra e psichiatria, di storia del viaggio, di Murri e il modernismo. Tra i suoi lavori con Marco Palla, “Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo“, uscito per i tipi di Laterza.

r. p. u.