Il fenomeno della percezione

Ieri era San Valentino e lo sapevamo. Ma non sapevo che Garavani fosse già stato nominato santo. Patrono del rosso, dell’alta moda e della bellezza. Ovviamente è una battuta, carica di ammirazione per lo stilista 83enne che, allo stile, ha dato un codice indiscutibile. Ma eccoci alla rubrica di oggi che voglio aprire con un tema che andrò ad approfodnire, con altri aspetti, la settimana prossima. Parliamo dalla percezione che, secondo la Treccani, è così definita: "L’atto del percepire, cioè del prendere coscienza di una realtà che si considera esterna, attraverso stimoli sensoriali, analizzati e interpretati mediante processi intuitivi, psichici, intellettivi".

Anche dietro la percezione si è svolto il lavoro del collettivo di New York che firma Mschf e che ha da poco presentato una borsa molto particolare, inusuale e unica. Ma nonostante questo, perché è palese che è un prodotto nuovo, troviamo qualcosa di familiare e consolidato. La borsa di chiama Global Supply Chain Telephone Bag e parte da quattro it-bag: Birkin di Hermès, la Saddle di Dior, la Luggage di Celine e il modello di Balenciaga Hourglass. Quindi i membri del collettivo chiedono a dei laboratori artigiani dei loro rispettivi paesi di creare una borsa, ognuno ispirandosi a uno di questi 4 modelli. Quindi Perù, Portgallo, India e Cina dove ogni artigiano e creativo crea, secondo la propria percezione, l’ispirazione data dalla singola icona. Nasce un modello nuovo (venduto a circa 600 euro) ma percepito come familiare. Un esperimento molto interessante. Mi rimangono solo 200 caratteri, quindi libro della settimana che si affaccia al tema percezione? Gin tonic a occhi chiusi di Marco Ferrante (Giunti). Profumo? Con note ozonate per un’essenza che ci dia la percezione di essere al mare.

Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino