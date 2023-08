Il Ferragosto del Rof La rarissima cantata in onore del Pontefice

C’è chi oggi si tufferà al mare chi nella musica rossiniana. Un Ferragosto intenso quello in programma al Rof, come da tradizione del resto, a favore di melomani. Si comincia questa mattina (ore 11) con il penultimo dei concerti al Museo. Al Museo nazionale Rossini saranno infatti di scena Miyoung Lee (soprano); Giacomo Nanni (baritono); Valerio Morelli (basso-baritono) e Omar Cepparolli (basso). Al pianoforte sarà ancora Giorgio D’Alonzo ad accompagnare gli allievi dell’Accademia. Giacomo Nanni e Omar Cepparolli eseguiranno il Duetto Don Geronio-Selim: "D’un bell’uso di Turchia" da Il Turco in Italia, Giacomo Nanni interpreterà la Cavatina di Dandini: "Come un’ape ne’ giorni d’aprile" da La Cenerentola, mentre Miyoung Lee e Valerio Morelli canteranno il Duetto Ninetta-Fernando: "Come frenar il pianto!" da La gazza ladra.

Nel pomeriggio (ore 16 al Teatro Sperimentale), altra Cantata di rarissima esecuzione. Sarà proposta, per la prima volta a Pesaro, la Cantata in onore del Sommo Pontefice Pio IX, nell’edizione critica della Fondazione Rossini, a cura di Mauro Bucarelli. Christopher Franklin dirigerà la Filarmonica Gioachino Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna. Nel cast Pietro Adaíni (L’Amor pubblico), Marina Monzó (La Speranza), Michael Mofidian (Il Genio cristiano), Antonio Garés (Corifeo). La Cantata per soli, coro e orchestra, su poesia di Giovanni Marchetti, fu approntata dal compositore per celebrare il cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti, elevato al soglio pontificio, e fu eseguita per la prima volta al Senato del Campidoglio di Roma il 1o gennaio 1847. L’esecuzione romana vide tra gli interpreti Pietro Cadani, Luigia Finetti, Benedetto Laura e Fortunato Silvestri.

Il Ferragosto rossiniano si chiuderà stasera alla Vitrifrigo Arena (ore 20), con la replica di Aureliano in Palmira con la direzione di George Petrou e l’allestimento di Mario Martone. Domani torna (replica il 18 agosto), alle ore 11 al Teatro Sperimentale Il viaggio a Reims, la cantata scenica simbolo del Rof con gli allievi dell’Accademia rossiniana sotto la direzione del Sovrintendente Ernesto Palacio.

Nello storico spettacolo ideato da Emilio Sagi, con i costumi di Pepa Ojanguren, ripreso da Matteo Anselmi, la Filarmonica Rossini sarà diretta da Andrea Foti. Nel cast delle due recite figurano Tamar Otanadze e Martina Russomanno (Corinna), Seray Pinar e Saori Sugiyama (Marchesa Melibea), Miyoung Lee e Vittoriana De Amicis (Contessa di Folleville), Sabrina Gárdez e Maria Rita Combattelli (Madama Cortese), Paolo Nevi (Cavalier Belfiore), Pietro Adaíni (Conte di Libenskof), Alberto Comes e Giacomo Nanni (Lord Sidney), Eduardo Martinez e Giuseppe Toia (Don Profondo), Valerio Morelli e Andrés Cascante (Barone di Trombonok), William Kyle e Matteo Mancini (Don Alvaro), Omar Cepparolli (Don Prudenzio) Michele Galbiati (Don Luigino) Maria Rita Combattelli e Sabrina Gárdez (Delia), Saori Sugiyama e Seray Pinar (Maddalena), Vittoriana De Amicis e Miyoung Lee (Modestina), Xavier Prado e Luigi Morassi (ZefirinoGelsomino), Andrés Cascante e Valerio Morelli (Antonio).