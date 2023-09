Il festival del giornalismo celebra Calvino

Il Festival del giornalismo culturale celebra Italo Calvino, nel centenario della sua nascita, con uno dei propri eventi "Off", le iniziative collaterali alla manifestazione (in programma a Urbino dal 5 all’8 ottobre). Oggi, alle 18, nel cortile di Palazzo Montani Antaldi di Pesaro andrà in scena il Barone Rampante. "Paola Galassi, regista e attrice, lo ricostruirà selezionando alcune parti dell’opera leggendole insieme alla collega Paola Boccarossa", spiega Lella Mazzoli, che dirige il Festival con Giorgio Zanchini .

