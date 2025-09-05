Il Festival del mare fa pulizia. Raccolti 20 quintali di plastica

Domenica prossima a Baia Flaminia, dalle 10 alle 13, si svolgerà il "Festival del Mare", un evento che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il rapporto tra sport, mare e territorio: dagli sport acquatici alla sicurezza in mare, fino al rispetto e alla tutela dell’ambiente marino. L’iniziativa, del tutto gratuita, è rivolta a tutta la cittadinanza con particolare attenzione ai giovani in età scolare. Vi prenderanno parte tutte le associazioni marinare: Società Canottieri Pesaro, Lega Navale, Club Nautico, Circolo Velico Ardizio, Compagnia della Vela, Assonautica, Comitato Area Marina San Bartolo e Unità Cinofila Salvataggio in mare K9 Sea Rescue School. Un gigantesco Open Day durante il quale sarà possibile cimentarsi in diverse discipline acquatiche - canottaggio, vela, sup - grazie alle attrezzature e agli istruttori messi a disposizione dalle associazioni partecipanti per la prima volta unite, superando finalmente gli steccati che in passato avevano finito per ridurne le potenzialità.

"Sono presidente della Canottieri da un anno e mezzo e ho cercato sin dall’inizio un percorso di apertura e collaborazione con tutte le altre associazioni - dice Fabio Giustiniani -. Possiamo promuovere il canottaggio anche meglio facendolo in sinergia e proporci verso le istituzioni in maniera più compatta sulle questioni del porto che ci stanno a cuore". Accanto a lui annuisce il presidente della Lega Navale, Antonio Rossini: "Vogliamo che questa sia la prima edizione di una lunga serie, un’iniziativa che può coinvolgere la cittadinanza e che deve avere continuità".

Ma quando la palla passa a Michele Belfiore, presidente del Comitato Area Marina San Bartolo, appare chiaro che quella di domenica sarà molto più di una giornata per promuovere gli sport del mare: "Ci sta a cuore il benessere del mare, la nostra voglia di proteggerlo si è sposata con quella delle varie associazioni che fanno sport in acqua. Da sabato scorso - spiega - abbiamo lanciato assieme a Lega Ambiente una battuta di raccolta di rifiuti sotto la falesia del San Bartolo, in acqua e sulla riva. Dal 27 agosto sono operativi 12 punti di raccolta identificati da una bandiera gialla, dotati di sacchi, alla distanza di 300 metri uno dall’altro. Ebbene, alla fine oscilleremo fra i 15 e i 20 quintali di plastica raccolta sulla spiaggia e fra gli scogli: una situazione drammatica". I rifiuti saranno poi recuperati da imbarcazioni di volontari e trasferiti alla rosa dei venti in Baia Flaminia, dove possibile riutilizzati o altrimenti consegnati all’Aspes.

Ideali condivisi anche dal Club Nautico, col suo nuovo presidente Vittorio Strapazzini ("Sto cercando di creare una massa critica che, tutti insieme, ci consenta di avere più visibilità per portare avanti iniziative importanti"), dalla Compagnia della Vela, ("siamo un piccolo circolo nautico ma facciamo tante attività didattiche e sociali" dice il presidente Marco Cardinali), dal Circolo Velico Ardizio con Giovanni De Martis ("proponiamo attività coi disabili da 16 anni e siamo felici che Pesaro abbia ricevuto la bandiera verde assegnata dai pediatri alle spiagge attrezzate per queste esigenze"). Mancava Assonautica del presidente Renato Morsiani, ma ha aderito al progetto. La chicca sarà la presenza di sei unità cinofile dell’associazione Sea Rescue School K9: Labrador, Golden Retriver e Pastori Australiani saranno impegnati in dimostrazioni di salvataggio.

Elisabetta Ferri