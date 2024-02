Il festival della bellezza . Le cure di Stella Scarpa conquistano Sanremo

"È stata un’occasione speciale, l’obiettivo era coinvolgere con le performance di Hormone Formula Technology, il nostro brevetto tecnologico, tutti i personaggi dello spettacolo. E ci siamo riuscite". Con voce emozionata Stella Scarpa, imprenditrice nel settore dell’estetica e del benessere, ha raccontato di come è riuscita a portare un po’ di Pesaro al Festival di Sanremo grazie a un macchinario per la bellezza di viso e corpo. Ma cos’ha di speciale? "È un’apparecchiatura innovativa che abbiamo brevettato grazie al supporto del dottor Mauro Cirilli, medico estetico e chirurgo vascolare, che è direttore scientifico e co-inventore del progetto. Il macchinario nasce con l’obiettivo di unire più tecnologiche insieme per ottenere risultati sorprendenti sulla pelle: due radiofrequenze, resistiva e capacitiva, shock termico ed elettrostimolazione, onda d’urto e vacum abbinato all’infrarossi". Il tutto, unito in un macchinario che performa anche grazie alle analisi del sangue. Inserendole nel sistema è possibile creare un piano su misura che tiene conto anche della situazione ormonale e infiammatoria della persona che si sottopone al trattamento.

"Grazie a dei manipoli che si passano sul viso viene richiamata la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico che riattivano la circolazione attivando ringiovanimento, turgore e luminosità del volto e le celebrità che lo hanno provato hanno subito avuto benefici. A Sanremo ci siamo concentrate soprattutto sul viso, anche se molti sono rimasti così contenti che ci hanno chiesto di prenderci cura anche del corpo". L’attrice Nathalie Caldonazzo, l’attore e modello Sergio Múñiz, il cantante Povia e le modelle Victoria Silvstedt e Mercédesz Henger: tutti sono rimasti estasiati dai risultati. E c’è anche chi ha messo in contatto Stella con i propri centri estetici di Roma e Milano per cercare di portare Hormone Formula Technology nella propria città. "Il prossimo mese rivedrò a Roma le attrici Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo e l’imitatrice Emanuela Aureli, che ci ha riempito di complimenti – ha continuato Stella –. Altri, come Povia, torneranno a trovarci a Pesaro". Hormone Formula Technology ha, insomma, conquistato tutti, e per Stella Scarpa e il suo team, composto da Giovanna Arcifa e Marika Iacomucci, è stato un po’ come come vincere il Festival.

Lucia Arduini