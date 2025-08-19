Il festival delle liberazioni. Sconfinato “Suono futuro“

Un’intensa stagione di concerti, progetti, collaborazioni e nuove sinergie artistiche attende nei prossimi mesi Orchestra Olimpia, compagine tutta al femminile fondata a Pesaro nel 2018 da Roberta Pandolfi, pianista e direttrice artistica, e Francesca Perrotta, direttrice d’orchestra e musicale.

L’Orchestra ha ottenuto per il triennio 2025-2027 il riconoscimento della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura con l’ammissione ai contributi del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. "Il riconoscimento ottenuto quest’anno – sottolineano le due artiste – ci dà la forza e la responsabilità di guardare ancora più lontano. I nuovi progetti, le esperienze musicali inedite e le occasioni di incontro tra arti, territori e persone che proporremo nei prossimi mesi si inseriscono in questo percorso".

Orchestra Olimpia inaugura la nuova stagione con una novità assoluta: l’11 settembre prende il via “Suono Futuro“, festival di musica contemporanea, che animerà l’Ex Lanificio Carotti di Fermignano per tre giorni all’insegna del tema Liberazioni. Il Festival, ideato da Roberta Pandolfi, Raffaele Damen e Danilo Comitini, propone un percorso che esplora, attraverso il linguaggio della musica d’oggi, la liberazione dai regimi, dai codici compositivi ma anche dalle convenzioni che vogliono i concerti confinati nei soli spazi deputati. A 80 anni dalla Resistenza, non mancherà un tributo alle donne partigiane. Gli appuntamenti a cura di Orchestra Olimpia proseguiranno poi nel corso dell’autunno.

Il 3 ottobre, alle ore 21 nella chiesa della Maddalena a Pesaro, concerto “Omaggio a Grazyna Baczewicz“, compositrice polacca, che avvia l’esecuzione dell’integrale cameristica della Baczewicz. Il 25 novembre al Teatro Rossini di Pesaro (ore 21), si terrà la seconda edizione del Concerto per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, diretto da Francesca Perrotta. Le iniziative di Orchestra Olimpia proseguono a dicembre a Palazzo Gradari con il Family Concert che si rivolge a famiglie con bambini, proponendo un repertorio di facile comunicazione. A dicembre nasce Sonora, la residenza artistica di Orchestra Olimpia, durante la quale artiste di fama internazionale saranno protagoniste di una settimana di lavori con le musiciste dell’orchestra. Le prevendite per i primi appuntamenti sono iniziate. Info sul sito www.orchestraolimpia.it

Maria Rita Tonti