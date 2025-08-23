Il Festival Piazze oggi a Ca’ Romanino

Continua il Festival Piazze, la rassegna che porta nel territorio il meglio del teatro popolare, a cura del CTU. Stasera alle ore 21,15 il festival torna a Ca’ Romanino, nella casa progettata dall’architetto Giancarlo De Carlo, per aprirsi alla ricerca della compagnia Pallaksch con la performance Scrivere il nero. In scena Giacomo Lilliù, in un ambiente performativo ideato dallo stesso Lilliù e da Stefano Fortin. Info e prenotazioni su urbinoteatrourbano.it

La performance è il risultato della prima fase di una residenza triennale “Opere al nero”, ospitata presso la Fondazione Ca’ Romanino. L’atto teatrale si trasforma in modo radicale, aprendo a nuove forme di immaginazione e coinvolgimento dello spettatore. La privazione visiva diventa una strategia creativa per ridefinire i confini del teatro stesso in quanto pratica e luogo.

Il Festival Piazze è uno spin-off diffuso di Urbino Teatro Urbano, ideato e organizzato dal CTU Cesare Questa, il Centro Teatrale dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.