Il Festival Piazze parte da Piobbico Sul palco il circo russo dei Kalinka

Sarà la piazzetta di Sant’Antonio a dare il via domani alle 21 alla quarta edizione del Festival Piazze, rassegna di teatro diffusa in dodici comuni dell’entroterra organizzata per la quarta edizione dal Centro Teatrale Universitario di Urbino. Ad esibirsi con lo spettacolo ‘Kalinka’ la compagnia Nando e Maila, ovvero il duo Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, per la regia di Luca Domenicali.

"Siamo lieti di dare il via a Piazze da Piobbico quest’anno – dice il direttore artistico del festival Michele Pagliaroni – anche grazie alla sensibilità e al supporto dei comuni partecipanti, in questo caso di Piobbico. Piazze propone spettacoli frizzanti, nuovi, emozionanti, e non potevamo che aprire con uno che ben esemplifica la linea". Kalinka infatti propone il circo russo come non lo si è mai visto: uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del felliniano: lui (Mascherpa) è uno sgangherato impresario - presentatore - spalla; lei (Maila Zirovna) è una primadonna pasticciona venuta (o scacciata?) dalla grande tradizione circense della Russia sovietica.

Nando e Maila portano in scena uno spettacolo giocoso e tenero fatto di screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia, tra contorsionismi musicali, gag, musica dal vivo, tormentoni, giocolerie. Info e prenotazioni all’indirizzo [email protected] o al numero 346 720 0078. Riduzioni per ragazzi e over65.

Gio. Vol.