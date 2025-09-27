Il Festival Rigen a Piobbico tra natura, storia e cultura

In occasione del Festival RIGEN, in programma in questo weekend, il Castello Brancaleoni di Piobbico si prepara ad accogliere importanti eventi dedicati al naturalista e medico piobbichese Costanzo Felici, di cui quest’anno ricorrono i 500 anni dalla nascita. Il Festival Rigen è un evento inserito all’interno di "Rigen borghi per la rigenerazione", un progetto di cui fanno parte i comuni di Apecchio (capofila) e Piobbico, che mira a raccontare il territorio aggregando i due comuni da sempre legati da tradizioni e storia e uniti dal monte Nerone che li guarda entrambi dall’alto e dalla trasformazione dei prodotti della terra in produzioni eccellenti. Organizzati dall’Associazione Cultura e Identità, in collaborazione con l’Accademia Costanzo Felici e l’Associazione Culturale Francesco Tarducci, gli incontri rappresentano un momento di confronto e valorizzazione culturale dedicata ad un importante figura locale che ha lasciato il segno nella nascita del naturalismo italiano. Oggi sabato 27 alle ore 10,30 verrà presentato il libro della prof June di Schino Innamorarsi delle insalate. Dopo l’introduzione con una performance teatrale dal titolo Io, Costanzo Felici da Piobbico, con la partecipazione dell’attore Stefano de Majo e della pianista Ilary Barnes, interverranno autorevoli docenti e studiosi: prof June di Schino (Università di Roma La Sapienza), prof Massimo Montanari (Università di Bologna Alma Mater Studiorum), prof Giorgio Nonni (Università di Urbino Carlo Bo), prof Andrea Ubriasz Savoia (Università di Roma La Sapienza) e il dottor Paolo Soravia, con un momento commemorativo del prof Giulio Soravia. La moderazione sarà affidata al Presidente dell’Accademia Costanzo Felici, Giorgio Mochi. Domani, domenica, invece, dalle 12 alle 23, sempre al Parco delle Acque Minerali sarà la volta dell’animazione circense di Omero & Friends e del tributo a Rino Gaetano della Ci MandaRino Band. In caso di pioggia tutti gli eventi sono confermati.

am. pi.