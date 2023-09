"Il festival. Utopia vada avanti"

Non lasciamo che sul Festival Utopia si spengano le luci della solidarietà. Perché? Il Festival Utopia è un progetto nobile che in sintesi ha visto, nell’area dietro l’alberghiero Santa Marta, l’allestimento di una sala ristorante all’aperto con palco per cabaret e musica. Per quasi due mesi, dalle ore 17 in poi, quell’area ha accolto pesaresi e turisti a tavola. Di straordinario c’è che a fare tutto – in cucina, in sala, sul palco, tra gli stand – sono stati 60 giovani disabili della nostra città, sostenuti, dal progetto dell’associazione Gulliver presieduta da Andrea Boccanera, dell’Istituto alberghiero guidato da Roberto Franca e dal garante per i diritti delle persone con disabilità, Maruska Palazzi. Loro, i magnifici 60, sono giovani appena usciti dalle scuole pesaresi. "L’esperienza estiva del Festival Utopia è stata un successo – osserva la consigliera comunale di maggioranza, Anna Maria Mattioli (Pd) –. Ho accolto l’appello di Maruska Palazzi e me ne sono fatta carico con il sostegno degli assessori Frenquellucci, Belloni, Pandolfi e Nobili per sostenere con l’appoggio del consiglio comunale, la prosecuzione del Progetto Utopia anche per gli anni a venire. In concertazione con loro, ho preparato e protocollato a firma di tutti i capigruppo di maggioranza, una mozione d’indirizzo per patrocinare in via continuativa il progetto ‘Festival Utopia’ al fine di sostenere l’inserimento lavorativo degli ex alunni delle scuole superiori pesaresi con disabilità, condizione di autismo o altri bisogni speciali. Abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta Ricci di salvaguardare quanto sinora realizzato col ‘Progetto Utopia’ in materia di inserimento lavorativo dei giovani con disabilità, continuando a dare pieno sostegno alle azioni messe in atto dagli autori del progetto stesso. iPer poter realizzare tutto questo, abbiamo chiesto di patrocinare in via continuativa il ‘Festival Utopia’ con un capitolo di spesa dedicato nel bilancio comunale annuo al fine di creare le migliori opportunità per una reale inclusione dei giovani con disabilità nel mondo del lavoro. In un prossimo consiglio comunale che convocherà il presidente Marco Perugini, la garante per la disabilità Maruska Palazzi esporrà all’assise il resoconto del Festival Utopia e altre attività rivolte al mondo della disabilità, e in concomitanza verrà votata poi la mozione.