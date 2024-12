Il figlio al papà killer: "Cosa stai facendo?"

"Papà, che cosa stai facendo?" Lo ha detto il figlio 14enne al padre davanti alla mamma accoltellata a morte. Di fianco a lui, sua sorella e il fratellino di sei anni. Ieri mattina, dinanzi al gip del tribunale di Pesaro, sono stati ascoltati in audizione protetta due dei tre figli minori di Ana Cristina Duarte Correia (foto), 38 anni, accoltellata nella sua casa di Saltara, in provincia di Pesaro, la notte tra il 6 e il 7 settembre da suo marito, il 54enne Ezio Di Levrano. In aula anche il padre, che tuttavia non ha mai incrociato il suo sguardo con quello dei figli. Ad assistere i minori c’era l’avvocatessa Francesca Conte, che ha ricostruito, in base al racconto del 14enne e della figlia 12enne, cosa è successo quella notte. "I ragazzi hanno assistito in diretta all’accoltellamento, il grande ha cercato di intervenire in favore della mamma dicendo al padre ‘che c… fai?’, però purtroppo non ha potuto fare niente per salvarla". E Ana è deceduta quella stessa notte all’ospedale di Torrette ad Ancona, dopo un disperato trasporto con l’eliambulanza. Su quale possa essere stato il movente che ha portato l’indagato a infierire più volte contro Ana con un coltello a serramanico, il difensore Salvatore Asole ipotizza la gelosia nei confronti di una relazione extraconiugale della moglie scoperta dal marito poco tempo prima. L’avvocato contesta il fatto che i figli abbiano visto "in diretta" l’uccisione della madre. "I figli non hanno assistito all’azione omicidiaria, quindi alle pugnalate, ma sono intervenuti in un momento immediatamente successivo".

Antonella Marchionni