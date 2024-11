Il figlio di Pinocchio visto da John Betti

“Buon Sangue non mente“ è il titolo del libro di John Betti, artista, illustratore e vignettista del Carlino che sarà presentato oggi alle 17, alla biblioteca San Giovanni di Pesaro nell’ambito di “Incontri capitali“. L’autore dialogherà con Samuele Giombi, preside del liceo Nolfi-Apolloni , e con la giornalista Beatrice Terenzi. Il libro racconta la storia di Pinuccio, il figlio di Pinocchio che John Betti ha immaginato come un sequel del capolavoro di Collodi. "Pinocchio diventa grande – spiega l’autore – mette su famiglia e ha un figlio, che non riesce ad avere una vita normale, tutto per colpa della sua eredità paterna, cioè le bugie dal naso lungo. Ma è mai possibile che le colpe dei padri debbano sempre ricadere sui figli? Alla fine anche per Pinuccio, grazie all’aiuto di una fata, in qualche modo tutto si sistema. O quasi. Sì, anche questa storia ha un finale aperto. Il bello delle storie è che non finiscono mai". “Buon Sangue non mente“ è la perfetta strenna di Natale per tutte le età, disponibile su Amazon, piattaforme on line e tutte le librerie. "Quasi 100 pagine di buon umore – conclude John Betti – e con qualche spunto di riflessione su bugie e verità".

an. mar.