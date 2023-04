Il figlio di Sean Penn e la figlia di Rosanna Arquette a Fano per il loro film

FANO

Il figlio di Sean Penn e Robin Wright, e la figlia di Rosanna Arquette saranno a Fano, mercoledì 17 maggio alle 20.45 al cinema Masetti, per presentare il loro film. I due figli d’arte saranno in sala per un incontro con il pubblico. Si tratta di Hopper Jack Penn e Zoë Bleu Sidel, protagonisti del film "Signs of love" di Clarence Fuller. Nel cast anche la stessa Rosanna Arquette e Dylan Penn, altra figlia della coppia SeanWright.

"Questo straordinario appuntamento - dicono i gestori del cinema – vuole essere un ringraziamento per tutti gli spettatori del Masetti. La rinnovata monosala indipendente, riaperta al pubblico dopo dieci anni, sta infatti rispondendo in maniera straordinaria grazie al pubblico cittadino e non, ed ha appena festeggiato le 10mila presenze da settembre a oggi, testimoniando un rinnovato amore della città di Fano verso una storica sala cinematografica. Diecimila volte grazie".

La pellicola, che ha già ottenuto un prezioso riconoscimento aggiudicandosi la prima edizione del Premio Corbucci, assegnato nell’ambito di Alice nella Città 2022, narra la storia di Frankie, interpretato da Penn, e Jane, alias Sidel, una ragazza sorda di una famiglia benestante, che gli aprirà una finestra sull’amore, a condizione di riuscire a sfuggire alla difficile situazione della strada e all’influenza della sorella maggiore (interpretata appunto da Dylan Penn).

Hopper Jack Penn e Zoë Bleu Sidel saranno in sala al Masetti dalle 20.45, per rispondere alle domande del pubblico prima della proiezione, prevista per le 21.15. Seguirà dibattito.