Il film "Ad ogni costo" sulle storiche moto TM

Domani al Museo Officine Benelli c’è "Ad ogni costo", documentario della TM Moto che racconta una delle “storiche” anime motoristiche della città. La proiezione, a ingresso gratuito, avrà inizio alle 18. Il documentario è il frutto del lavoro di Alex Serafini, Alessia Marangio e Giovanni Malatrasi Gerani. Sarà non soltanto un tributo a un’azienda “storica” di Pesaro, "Terra di Piloti e Motori che accoglie la casa motociclistica del pilota Gastone Serafini, diventata, sin dai primi anni una fucina di campioni" spiega il sindaco Andrea Biancani nel dare appuntamento "in uno splendido spazio, il Museo di viale Mameli 22, immancabile tappa per gli amanti dei motori che dà lustro a una città di cui la motocicletta è simbolo. Sarà bello ritrovarsi per vedere le sfide che quest’azienda ha saputo affrontare e per conoscere quelle che si appresta a vivere. Sarà anche bello respirare l’atmosfera che la serata creerà con l’esposizione di modelli storici della TM Moto che si alterneranno a quelli ospitati in modo continuativo dal Museo Officine Benelli."