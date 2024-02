Il film di Nenci sbarca al Solaris

In occasione della "Giornata per la Vita" che sarà celebrata domenica 4 febbraio il Centro di Aiuto alla Vita di Pesaro, Cav, organizza alle 21 al Cinema Multisala Solaris di Pesaro la proiezione del film "Ancora volano le farfalle" diretto da Joseph Nenci. Il film è ispirato alla vita della pesarese Giorgia Righi, affetta da una malattia degenerativa. La Righi sarà presente in sala insieme all’attore pesarese Massimo Fradellone che interpreta un giornalista in cerca di ispirazione. Ci saranno anche i produttori, il direttore della fotografia Giuseppe Andreozzi, il realizzatore, compositore ed esecutore della colonna sonora Stefano Perilli in arte Peroz. Un’opera che permette di guardare alla vita con forza e gratitudine, accettando le sfide che propone, sapendo apprezzarne la bellezza anche dove sembra non esserci. "Volano le farfalle" è in programmazione al Mutisala Solaris con i seguenti orari: oggi alle 18,30, domani alle 16,30, domenica alle 21,00 con la proiezione evento organizzata dal Centro Aiuto alla Vita e lunedì alle 21. b.t.