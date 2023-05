Il film di Piscaglia al Solaris: viaggio alla scoperta di Perugino genio immortale del Rinascimento

Venerdì alle 21, alla presenza del regista pesarese Giovanni Piscaglia (foto con l’attore e narratore Marco Bocci), viene presentato alle 21 al cinema Solaris di via Turati il film: "Perugino-Rinascimento immortale", un viaggio alla scoperta di un artista tra i più amati del suo tempo e che ispirò Raffaello: "Perugino – spiega Piscaglia – è un autore che ho sempre amato. Grazie all’amicizia che mi lega alla galleria nazionale dell’Umbria, nel percorso fatto insieme per i miei documentari su Sky arte, avevo sempre sperato in questo progetto cinematografico. Non sono umbro ma penso che in quei paesaggi, in quelle atmosfere sospese e in quella perfezione dei visi, prerogative che che saranno poi di Raffaello, ci sia parecchio dello spirito che noi marchigiani condividiamo con l’Umbria. Oltretutto Perugino è passato diverse volte nelle Marche, soprattutto a Fano ci sono le principali sue opere rimaste a noi, come la bellissima Annunciazione. L’artista amava molto fare il bagno nell’Adriatico e ne approfittava quando aveva commissioni a Fano. Ci sarebbe stata più traccia del suo passaggio anche a Pesaro se Napoleone non fosse stato così inclemente nel trafugare le sue opere che non sono più ritornate, questo grazie anche all’ambigua volontà dell’allora Papa Pio VII. Perugino accomuna lo sguardo della pittura della zona pesarese a quella del centro Italia: basta vedere le opere di Giovanni Santi, di cui era molto amico, e di Raffaello. A Urbino Perugino è passato spesso. Mi piacerebbe, nel 2024 anno di Pesaro capitale della cultura, pensare a un progetto importante per valorizzare la nostra città dove c’è un pubblico che mi segue". Dopo la proiezione Piscaglia incontrerà il pubblico. Il regista ha firmato opere di successo come "Napoleone. Nel nome dell’arte", "Ermitage. Il potere dell’arte", e poi "Van Gogh-tra il grano e il cielo".

d.e.