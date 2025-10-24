Il film sulla storia di Abba Marcello: "La sua grande missione in Etiopia"

Con un sorriso si può risollevare una persona. A tendere anche una mano, si può cambiare il mondo. Sono piccoli gesti, che possono essere rivoluzionari. Come la storia di Abba Marcello Signoretti, il sacerdote originario di Candelara che da più di trent’anni si dedica ai ragazzi di strada a Soddo nel sud dell’Etiopia cercando di offrire alle loro vite dignità e futuro. Un impegno che non si ferma qui. In questi anni, Abba Marcello si è prodigato anche nel portare aiuti in numerosi villaggi, costruendo pozzi, strade, ospedali, ponti, scuole grazie alla beneficenza che da tutta Italia non ha mai mancato di arrivare. Un’esistenza fatta di esperienze straordinarie che verranno raccontate nel film ‘La forza del sorriso, una storia di amore e dignità dal cuore del Wolayta’ da un’idea di Paolo Pagnini, con la regia e il montaggio di Davide Pagnini e le riprese di Chiara Bonazzoli, che verrà proiettato domani alle 21 al cinema Astra di Gabicce Mare (viale della Repubblica 20) e domenica alle 17.30 nell’ambito della Festa del Volontariato. "Abbiamo voluto raccontare l’operato di Marcello Signoretti, approdato a 50 anni in Etiopia come turista, diventato sacerdote da adulto e tornato là dove era andato in vacanza come missionario, rappresentando oggi dopo 30 anni un punto di riferimento per centinaia di migliaia di persone – spiega il regista, Davide Pagnini – . Il film è la sintesi della serie televisiva che debutterà a novembre in televisione e sui canali youtube di Ethiopia’s street children onlus. Oltre a narrare la sua opera come missionario, il film presenta in esclusiva un’intervista a Marcello in cui racconta il presente il futuro del centro per i ragazzi di strada. Insieme a lui, anche Wondewosen, il primo bambino accolto da Marcello che, adesso ormai 37enne, ricopre il ruolo di direttore del centro". Proiettato in luglio per due serate al cinema Giometti di Pesaro, il film ha fatto registrare il tutto esaurito. Da qui, la decisione di proporre altre due proiezioni, grazie alla collaborazione della gabiccese Alessandra Giardina, che partecipa da tempo alle attività della Onlus, con l’obiettivo di raccogliere fondi. "In questi anni sono tantissimi i ragazzi accolti da Marcello – prosegue Pagnini –. Sono i figli di famiglie numerose che i genitori non riescono a crescere per tante cause dalla mancanza di denaro, ai problemi di salute. Lasciare la strada per loro significa voltare le spalle a una vita fatta di insidie come la delinquenza e la droga, per intraprendere un percorso che dona dignità attraverso lo studio e il lavoro. Molti di loro, una volta cresciuti, riescono anche ad aiutare le loro famiglie, altri restano al centro a guidare e sostenere i nuovi ragazzi che vengono accolti". Da una mano, cento, mille mani si tendono così tutte insieme per riportare speranza e cambiare il futuro.