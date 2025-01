Il film “Tutto l’Universo“ di Matteo Damiani tra le opere sostenute da Marche Cultura

Tra gli otto progetti vincitori del bando di sostegno alle produzioni audiovisive della Fondazione Marche Cultura c’è anche “Tutto l’Universo“ prodotto da Movie Factory e diretto dal regista urbinate Matteo Damiani. Il film esplora il legame tra madre e figlia nel contesto rurale marchigiano, ambientato tra Pesaro, Acqualagna, Fossombrone e Cagli. La pellicola intreccia storie personali e paesaggi locali, rendendo la Regione protagonista della narrazione. Con un cast di alto livello, tra cui Anna Bellato e Dora Romano, il film celebra la cultura marchigiana attraverso un racconto di memoria e cambiamento.

Avvincente la trama: Marta, dopo aver passato una vita ad accudire l’anziana madre, ha oramai quasi 50 anni. Non è sposata e non ha figli: improvvisamente, osservando sua madre sempre più malata, si dispera all’idea di rimanere da sola per il resto della vita.

Dopo anni passati al fianco della madre, Marta decide di lasciarla sola per un intero weekend, seguendo Amir in un breve viaggio. Ma proprio quel viaggio avrà un triste epilogo e Marta si ritroverà di nuovo sola. Senza più alcuna prospettiva, Marta prenderà una decisione estrema, ovvero sovradosare le medicine della madre, non avendo la forza di mostrarsi ancora sconfitta. Ma forse un sogno può ancora salvarla.

"Le Marche sono un set a cielo aperto – ha dichiarato Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche –. Abbiamo fortemente voluto sostenere le produzioni cinematografiche come volano per la promozione del nostro territorio regionale, investendo nel cineturismo con la consapevolezza che questo settore può avere delle importanti ricadute in termini economici e turistici".