Il folle agguato sull’Interquartieri: "È stata una reazione degli ultras. Il primo attacco fu dei lucchesi"

"Una reazione degli ultras della Vis nei confronti di un’aggressione subita un mese e mezzo fa dai lucchesi". E’ venuto in redazione nel primo pomeriggio di ieri. Si tratta di un ultras della Vis che, anonimamente e di propria iniziativa, ha deciso di raccontare l’antefatto di quanto accaduto sabato scorso quando, intorno alle 14, un gruppo di persone con il volto coperto, ha atteso il passaggio del pulmino dei tifosi lucchesi che si stavano recando allo stadio sferrandogli un attacco. L’episodio è avvenuto lungo l’Interquartieri e la Digos, dietro i cespugli, ha trovato un arsenale di bastoni, caschi, bottiglie rotte e catene. Rispetto a quanto accaduto sabato scorso, la Digos sta indagando tra gli ambienti ultras. Si è trattato davvero di uno scontro tra tifoserie avversarie? E perché? "Sì – spiega l’ultras – quello che è accaduto sabato è stata la reazione a un’aggressione subita dai pesaresi di ritorno da una trasferta di circa un mese e mezzo fa in cui le due tifoserie si sono incrociate casualmente e riconosciute in autostrada al ritorno dalle rispettive trasferte. I lucchesi, circa un centinaio, hanno affiancato i pulmini dei pesaresi dove viaggiavano circa 30 persone, cercando di speronarli e questo atto intimidatorio si è protratto fino ai rispettivi svincoli proseguendo quindi per diversi chilometri".

Chi ha pianificato lo scontro tra le due tifoserie, aveva calcolato il rischio che tra gli ultras lucchesi in transito lungo l’Interquartieri potevano esserci anche delle famiglie che non c’entrano in queste diatribe?

"Tra i 65 tifosi nei confronti dei quali è stato pianificato l’attacco non c’erano famiglie e il rischio era calcolato".

A maggio scorso si era verificato un episodio analogo contro il pullman dei tifosi di Recanati. Quel giorno, però, ad essere stato colpito era un mezzo pieno di bambini e ragazzini delle squadre giovanili.

"E’ stato chiaramente un errore di valutazione. Quello che è accaduto non sarebbe dovuto succedere e, a monte, ritengo che lo sbaglio sia stato di chi ha deciso di far viaggiare il pullman delle ‘persone normali’ con quello degli ultras esponendo i bambini a un rischio inutile".

Quindi il paradosso è che la responsabilità sarebbe stata di chi ha organizzato male la trasferta e non di chi ha pianificato l’aggressione?

"Dico solo che nel codice non scritto ultras è previsto un dovere di salvaguardia nei confronti di tutti coloro che non appartengono a quel mondo ma sono semplicemente tifosi da club. Chiunque, per un errore o per una deviazione rispetto alle regole non scritte si permette di fare del male a qualcuno che non fa parte del nostro mondo, anche se provocato, viene allontanato".

Tra gli arnesi trovati dalla digos tra i cespugli c’erano anche strumenti potenzialmente molto lesivi come tubi con all’interno un uncino metallico, mazze da baseball e catene. Come è possibile escludere il rischio che qualcuno possa per esempio perdere la vita in uno scontro dove vengono utilizzati simili armi improprie?

"Il tutto sarà durato pochi secondi, e in genere quegli arnesi sono lì, ben visibili agli avversari, con lo scopo di intimorirli e non sarebbero stati utilizzati contro le persone".