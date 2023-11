Il forno era acceso da marzo a dicembre

La storia della fornace Volponi affonda le origini nell’Ottocento. Un documento d’archivio del 1872 testimonia che i Volponi già gestivano una ditta di produzione di laterizi, che però non si trovava ai piedi di Urbino. La prima fornacetta è in località Tufo, poi verrà rilevato un altro minuscolo forno di cottura dei mattoni a Trasanni, ma la vera svolta avverrà al finire del secolo, quando le Ferrovie dello Stato costruiscono da zero vicino alla città una fornace per cuocere i mattoni che servivano per ponti e gallerie. I fratelli Volponi, una volta che la fornace delle ferrovie sarà dismessa, l’acquisteranno e daranno vita a quella che sarà per vari decenni la più importante industria della città.

La fornace si modernizzò gradualmente, ingrandendosi e dotandosi di macchinari e tecnologie man mano migliori. Tuttavia, uno dei suoi prodotti più richiesti erano i mattoni fatti a mano, molto gettonati per i restauri di edifici antichi. Si può ben dire che mezza Urbino, quella del Novecento, sia stata costruita con mattoni, tegole, forati e coppi Volponi.

Giancarlo De Carlo volle i suoi prodotti anche per i collegi. Il fuoco del forno si accendeva a marzo, con la benedizione dell’arcivescovo in persona, e si spegneva ai primi di dicembre. Centinaia le famiglie a cui la fornace ha dato da vivere in circa un secolo di storia, interrotta nel 1974 dopo la prematura scomparsa dell’ultimo direttore Alfio Volponi; i soci rimanenti, per un connubio di crisi edilizia, concorrenza delle grandi fornaci e mancanza di figure interne in grado di guidare la fornace attraverso nuovi investimenti e le sfide della modernità, decidono all’unanimità di cessare l’attività e vendere fornace e terreno.

Ma la nuova proprietà non riavviò mai i forni e la struttura passò attraverso varie mani e istituti di credito, fino ad oggi quando, con un annuncio online, si spera che qualcuno decida di far rivivere quei mattoni.

Giovanni Volponi