Il forzamento della Linea Gotica, quelle giornate che ci resero liberi

Il forzamento della Linea gotica, tra il 25 agosto e i primi di settembre del 1944 pare, in questa provincia, il principale evento bellico di quell’anno. Ma su scala continentale non fu così. Nel volume “Linea gotica 1944. Eserciti, popolazioni partigiani“, atti di un bel convegno svoltosi a Pesaro nel 1984, Giorgio Rochat osservava che la campagna d’Italia ebbe un ruolo rilevante fino alla presa di Roma, il 4 giugno 1944. Ma già il 6 giugno c’è lo sbarco in Normandia, che nonostante la resistenza tedesca porterà alla liberazione di Parigi.

E il 22 giugno, intanto, con l’operazione Bagration i sovietici annientano il gruppo d’armate Centro della Wehrmacht: una sconfitta poco ricordata in Occidente ma più grave di Stalingrado, con cui l’Armata rossa si avvicina alla Vistola. Quello italiano è ora un fronte secondario, che però immobilizza e logora una ventina di divisioni tedesche. Dal punto di vista militare la linea Gotica è un trinceramento in profondità (non sempre completato) di 320 km fra Pesaro e Massa. L’idea alleata è di attaccarla sul lato adriatico, costringere i tedeschi a spostarvi truppe, e colpire sul versante del Tirreno: una sorta di uno-due pugilistico che però non riuscirà (von Moltke diceva: "Tutti i piani sono perfetti, finché non incontrano il nemico").

Al di là degli Appennini c’è la V armata Usa, forte 350mila uomini. Sul versante adriatico l’VIII armata britannica schiera 410mila uomini di cui 61mila polacchi, 53mila canadesi, 40mila neozelandesi, 117mila inglesi e indiani, ecc., non tutti in prima linea (qualcuno deve pur guidare gli 80mila veicoli in dotazione). Dall’altro lato del fronte Kesselring dispone di 22 divisioni germaniche e due italiane (RSI), tutte di consistenza e armamento minore. I tedeschi hanno disputato agli alleati la Penisola in sanguinose battaglie dilatorie al Volturno, al Sangro, a Ortona, a Cassino, ad Anzio, al Trasimeno e all’Arno: hanno guadagnato un anno, ma sono usurati dalla lotta. La notte sul 25 agosto i canadesi muovono in silenzio su Serrungarina e Saltara, ma i tedeschi hanno già ripiegato lasciando solo un velo di truppe, sicché i 1.500 cannoni che poco prima delle 24 aprono un fuoco d’inferno battono quasi sempre a vuoto. I polacchi entrano a Fano, occupano Monte Giove e Lucrezia, poi salgono verso Novilara. Lo stesso 26 agosto Churchill ha un drammatico colloquio con il generale polacco Wladyslaw Anders (sono i giorni della rivolta di Varsavia, che i sovietici non aiutano – sono alle prese con divisioni corazzate tedesche – ma certo non vogliono), poi Churchill attraversa il Metauro e si spinge fino a Saltara. Intanto la 46ª britannica supera il Metauro e muove su Montefelcino e Isola del Piano. Il 27 agosto si combatte fra Ginestreto e Monteciccardo, Isola del Piano frattanto è presa, nella notte i tedeschi rioccupano Montefelcino e fanno diversi prigionieri ma la mattina dopo ne sono respinti.

Kesselring, che secondo Amedeo Montemaggi è un grande tattico, chiede a Berlino di ripiegare dietro le difese della Gotica, permesso ovviamente rifiutato, e allora fa entrare in combattimento la 98ª corazzata e la 29ª meccanizzata (i nomi pomposi non ingannino, sono unità sfibrate). Il 28 agosto i polacchi si avvicinano all’Arzilla e a Pesaro, i canadesi superano Ginestreto e Sant’Angelo in Lizzola, i britannici entrano a Petriano e a Montegaudio. Il 29 agosto il 12° Ulani si attesta alla periferia di Pesaro mentre altri reparti polacchi raggiungono il Foglia tra San Pietro e Borgo Santa Maria.

Lo stesso giorno i canadesi sono sul Foglia tra Apsella e Montelabbate e gli inglesi sotto Colbordolo e Montefabbri. Nel pomeriggio del 30 agosto c’è il vero assalto alla linea Gotica, che difende il lato sinistro del Foglia. I combattimenti sono durissimi, come testimoniano i cimiteri di guerra di Montecchio e Gradara, ma i canadesi si aprono faticosamente la strada e i paracadutisti tedeschi stanno per essere intrappolati nel triangolo Pesaro-Tavullia-Cattolica.

Verso Tavullia il British Columbia dragoons, un reggimento canadese, perde 32 carri su 50, ma poi le difese sono forzate con perdite da entrambe le parti, e la sera del 1° settembre Kesselring ordina il ripiegamento sulla linea Verde II (Riccione, San Clemente, Gemmano). Il 31 agosto la 4ª divisione anglo-indiana passa il Foglia a Schieti e conquista Montecalvo, altre avanguardie sono a Montegridolfo. Il 1° settembre i paracadutisti tedeschi tengono ancora Pesaro e combattono per le strade contro reparti italiani della brigata Maiella, i polacchi, gli inglesi della Household Cavalry, poi il 2 settembre ripiegano appena in tempo per non farsi intrappolare dai canadesi che intanto hanno raggiunto Gradara e Fanano. Il 3 settembre una compagnia di Gurkha della 4ª divisione indiana conquista Tavoleto in un terribile corpo a corpo. La guerra è ormai uscita dalla provincia. Il 3 settembre gli alleati sono a Cattolica e Saludecio. Qui però si infrangono le speranze di entrare presto a Rimini, per il deciso contrasto offerto dai paracadutisti germanici della 1ª divisione. Fra il 3 e il 4 settembre si accende a Coriano una furiosa battaglia: e il 4 a Gemmano si svolge una delle più cruente di tutta la campagna d’Italia: gli attacchi e i contrattacchi si susseguono fino al 15 settembre, con un pesante tributo di perdite da entrambe le parti. Solo il 21 settembre il 1° Corpo canadese entra in Rimini, mentre gli americani si attestano al passo della Futa.

Per la Valpadana occorrerà attendere la primavera.