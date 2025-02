Il Fosso agguanta la Civitanovese al 93’

Forsempronese 2Civitanovese 2

FORSEMPRONESE (4-4-2): Bianchini 6; Bianchi 6, Urso 6 (24’ st Pagliari 6,5), Giunchetti 6 (40’ st Camilloni ng), Procacci 6; Amerighi 6,5, Bucchi, Podrini 6 (16’ st Thiane 6), Pandolfi R. 6; Kyeremateng 6, Casolla 6. All. Fucili.

Civitanovese (4-4-2): Petrucci 6; Franco 6, Diop 6, Passalacqua, Rossetti; Brunet 6 (9’ st Buonavoglia 6), Visciano 6 (24’ st D’Innocenzo 6), Domizi, Macarof 6 (24’ st Milani 6); Bevilacqua 6,5 (24’ st Sepulveda 6), Padovani 6 (24’ st Rasic 6,5). All. Senigagliesi.

Arbitro: Macrina di Reggio Calabria 6.

Reti: 3’ Amerighi, 26’ Bevilacqua; 28’ st Rasic, 48’ Pagliari.

La ventitreesima di campionato si era messa subito in discesa, per la Forsempronese. Al minuto tre, infatti, Igor Amerighi trovava un gol pregevolissimo da un paio di metri dentro l’area e sembrava proprio che la partita dovesse sorridere al Fosso. Non è andata esattamente così, anche se poi Fossombrone riesce a riacchiappare il risultato per la collottola col solito Pagliari, ed era già il minuto 48 del secondo tempo. Il che, per la Civitanovese, non sono buone notizie, tutt’altro.

La cronaca. Del primo gol s’è detto. All’8’ la prima palla in direzione della porta ospite. C’è un calcio d’angolo battuto da Visciano sul quale Diop va di testa, peccato per lui che Bianchini respinga con agio. Al dodicesimo ancora un’occasione per il Fosso: Casolla batte praticamente a colpo sicuro dai pressi dell’area piccola, ma un difensore appostato sulla linea di porta vanifica l’occasione. A qualcuno sugli spalti è parso ci fosse un tocco di mano, e anche a più d’uno a livello campo (Fucili compreso), ma l’arbitro decide per il no. Come poi rimarcherà Fucili a fine partita, la fisionomia della gara sarebbe cambiata da così a così, col rigore e l’espulsione da ultimo uomo.

Al 23’ ancora un’occasione per Casolla, che tira da buona posizione su assist di Amerighi: peccato che la mira non sia buona, il pallone si perde a lato. Al minuto 26’ la Civitanovese agguanta il pareggio: la mette dentro Bevilacqua, classe 2004, che lasciato colpevolmente da solo in area fa secco un Bianchi preso in controtempo. Uno a uno.

Al 29’ ci prova Brunet, ma Bianchini ci mette una pezza in due tempi. L’ultimo sussulto del primo tempo lo regala Francesco Casolla al 38’, di testa, ma la difesa neutralizza.

La ripresa vede mister Senigagliesi riempire la squadra di attaccanti. Tra questi c’è Rasic, che al 28’ confeziona l’uno a due per la Civitanovese. L’ultimissimo sussulto, s’è anticipato, è a firma Lorenzo Pagliari, che la mette dentro di testa da sotto misura con l’istinto di un rapace.

Adriano Biagioli