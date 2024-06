Il Fosso conferma Fucili: "Un segnale di continuità" Mariani guiderà l’Urbino

Nico Mariani (ex Montefano) è il nuovo allenatore dell’Urbino (Eccellenza), la firma con il presidente Lucarini e il dg Santi è arrivata eri pomeriggio. Sarà ancora Michele Fucili a guidare il Fossombrone calcio nel massimo campionato nazionale dei dilettanti.

Ad annunciarlo la società: "La Polisportiva Forsempronese 1949 comunica che Michele Fucili sarà alla guida della ‘Prima squadra’ anche per la stagione sportiva 2024/2025. Con la conferma del suo timoniere la società pone il primo tassello della nuova stagione, un importante segnale di continuità in vista del difficile campionato di ‘D’ ed un indicatore di come la società del presidente Nardini creda nel progetto intrapreso ed intenda consolidare la categoria. A Michele, che si siederà sulla panchina principale della nostra società per la nona stagione, i complimenti ed i migliori auguri da parte di tutta la grande famiglia ‘Azzurra’".

Il centrocampista Alberto Torelli e l’attaccante Alessandro Peroni sono i primi confermati del nuovo K-Sport Montecchio Gallo di mister Beppe Magi.

Stefano Antonini ex trainer della Cagliese (Juniores regionale) è il nuovo allenatore dell’Atletico Luceoli Cantiano (Seconda categoria). Luca Carletti è stato confermato direttore sportivo del Vismara che ha in Pierangelo Fulgini (ex S.Orso) il suo nuovo allenatore.

Al Sant’Orso è stato ufficializzato come nuovo mister Filippo Vergoni (ex Gabicce Gradara). A proposito del S.Orso la società ha confermato l’attaccante Manuel Muratori e il centrocampista Federico Bastianoni (cl’93). Dal Sant’Orso sembra destinato a Lunano l’attaccante Donati (8 gol nella passata stagione).

A Lunano andrà molto probabilmente anche il centrocampista del Valfoglia Luca Diomede, classe 1998.

Il Piandimeleto ha confermato il capitano della squadra Manuel Serafini, centrocampista cl.’88. L’attaccante (spesso in doppia cifra) Alessio Brugnettini classe 1997 dopo tre stagioni nel Real Altofoglia ha firmato con la Vigor San Sisto, neo promossa in Seconda categoria.

La Sangiustese (Eccellenza) ha confermato in panchina mister Luigi Giandomenico.

L’Osimana ha rinnovato il contratto con il difensore Lucio Matias Micucci, classe 1993.

Sul mercato l’attaccante Nicola Mancini, nell’ultima stagione a Lunano contribuendo a vincere il campionato Prima categoria con 8 gol e 15 assist.

Mister Paolo Cangini, nella stagione appena conclusa con lo staff di Stefano Protti alla Fermana è in trattativa con un club di Promozione marchigiana e con un paio di società romagnole. L’Asd Cuccurano ha affidato la guida tecnica della squadra per la prossima stagione sportiva a Tommaso Ordonselli ex Gimarra. Il Pesaro Calcio (Prima categoria) ha confermato l’allenatore Andrea Pentucci e sul mercato cerca un portiere.

Si sono separate in maniera consensuale le strade tra la Asd Maior e l’allenatore Luca Tomasetti.

Diversi gli allenatori in attesa di una chiamata, tra questi Lazzaro Gaudenzi, esperto trainer ex Fano, Gabicce e altre compagini, poi c’è mister Marco Gettaione ex Cantiano e Santa Cecilia, Giuseppe Sarti ex Audax Piobbico, Emanuele Pessina ex Cattolica, Giovanni Stocchi che ha svolto il ruolo di vice a Omiccioli nella passata stagione a Urbania, Roberto Bruscolini, Franco Bravi e tanti altri.

Amedeo Pisciolini