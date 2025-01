Il Fosso guarda a Termoli. Dura battere mister Mosconi

Quella di domenica scorsa con il Chieti è stata giudicata in maniera unanime una bella partita e soprattutto da parte degli uomini di mister Fucili c’è stata l’ottima prestazione, con un unico errore, quello che ha è stato determinante per il pareggio degli avversari. Archiviata la partita con un po’ di rammarico per essersi fatti sfuggire il risultato pieno ora il Fossombrone è intento a prepararsi per la gara di domenica sul campo del Termoli. Un avversario tosto che anche domenica al ‘Gran Sasso’ contro la blasonata L’Aquila 1927 (seconda in classifica) ha dimostrato le due qualità anche se poi è dovuta capitolare per due reti a zero (in gol per l’Aquila Sereni di testa al 60° e Giampaolo su punizione a cinque minuti dal 90°). L’allenatore del Termoli è l’esperto Andrea Mosconi. All’andata (il 22 settembre) Fossombrone- Termoli fini in parità a reti inviolate. Guardando in casa del Termoli c’è da dire che i molisani recentemente hanno ‘pescato’ nella nostra provincia due calciatori: il giovane difensore Pietro Giorgini (classe 2007) della Vis Pesaro (in prestito) e il centrocampista Fillippo Magnani (classe 1999) nella passata stagione nell’Urbino in Eccellenza. Per Giorgini domenica ci potrebbe essere il debutto mentre Magnani si è infortunato nel match contro il Notaresco ad un gomito e contro il Fossombrone dovrà rimanere a riposo. In classifica generale il Termoli occupa la tredicesima posizione. Nella sua rosa ha tra i pali (da qualche stagione) l’esperto portiere Palombo, gioca le partite ufficiali al Gino Cannarsa di Via Dello Stadio. Passando alla Juniores del Fossombrone domani (sabato) alle ore 14,30 la squadra sarà impegnata in casa contro la Civitanovese, nell’ultima partita giocata sul campo della Sambenedettese il risultato aveva premiato la Samb per 3 a 0. Prosegue alla grande il percorso nella fase regionale degli ‘Allievi’, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro l’Urbino. Il Gabicce Gradara (Promozione) ha ingaggito ieri pomeriggio l’attaccante Davide Montagnoli (classe 1997) che in questa prima parte della stagione era a Pergola mentre anno scorso aveva militato nella Biagio Nazzaro realizzando 13 gol.

Amedeo Pisciolini