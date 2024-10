Il Fosso guarda avanti: "Impariamo dagli errori"

Al Fossombrone questa volta non è bastato il solito cuore per riportare a casa un risultato favorevole. Una sconfitta di Recanati comunque che non intacca il bellissimo cammino di un team che dopo otto giornate è, seppur in coabitazione con altre 4 compagini, primo in classifica.

"Partita equilibrata nel primo tempo – spiega il giorno dopo l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili - dove abbiamo contenuto la Recanatese ma abbiamo contrattaccato e creato diversi pericoli. Nel secondo tempo il gol a freddo sul quale siamo stati poco determinati e soprattutto il secondo gol preso per esserci sbilanciati troppo hanno indirizzato la gara a favore dei nostri avversari. I ragazzi hanno dato tutto e siamo dispiaciuti perché sui gol presi potevamo essere più incisivi. Impariamo dagli errori e subito spostiamo l’attenzione alla terza partita, in sette giorni, di domenica prossima".

"Direi che è stato un mercoledì amaro - commenta il tifoso storico e da sempre vicino alla società Francesco Tramontana - ma la prima sconfitta stagionale non lede assolutamente tutto quanto di buono fatto sinora. Tra l’altro tra due giorni si rigioca, per cui c’è l’occasione di rifarsi subito. L’obiettivo stagionale è chiaro, una giornata storta non mette in alcun modo in dubbio il valore della squadra". Domenica il Fossombrone ospiterà il S.Nicolò Notaresco che ha 6 punti in classifica generale con 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, 7 gol fatti e 12 subiti, nel turno infrasettimanale di mercoledì il S. Nicolò Notaresco ha perso sul terreno de ‘L’Aquila per 2 a 1. am.pi.