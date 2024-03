Il Fosso guarda verso la Majella: vietato scherzare a Chieti

Il Fossombrone oggi per ospita il quotato Chieti. "Affrontiamo un avversario- sottolinea alla vigilia della partita l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- che in estate era tra le accreditate per vincere il campionato, quindi è una squadra di valore anche se per il momento ha una classifica poco diversa della nostra. Quindi è uno scontro molto importante, soprattutto per noi che veniamo da una sconfitta, dobbiamo cercare di ripartire, è un momento che abbiamo delle difficoltà dovute anche dal fatto che abbiamo diversi giocatori acciaccati, però non dobbiamo campare alibi, è un momento di serrare le fila e cercare di ottenere il massimo. Contro il Chieti ci vorrà una partita di cuore e di grande sostanza, soprattutto di intelligenza perché contro una squadra esperta come il Chieti bisognerà concedere il meno possibile e cercare di capitalizzare le occasioni che chi capiteranno. Abbiamo diversi giocatori fuori per infortunio, oltre a Pagliari, Fraternali; Camilloni e sono in forte indubbio sia Casolla che Rovinelli, speriamo di recuperare qualcuno in extremis. Butteremo il cuore oltre l’ostacolo cercando di ottenere un risultato utile di fronte al nostro pubblico, ci teniamo a fare una bella gara".

"Partita bella, tosta, da vivere e da giocare questa contro il Chieti- aggiunge il direttor generale del Fossombrone Marco Meschini- una squadra attrezzata, costruita per vincere e che ha in rosa grossissimi nome di categoria, noi come sempre dovremo cercare di fare la nostra prestazione e sfruttare al meglio singolo situazione cercando di portarla dalla nostra parte. Dalla nostra avremo sicuramente una grande cornice di pubblico a sostenerci".

"A otto partite dalla fine ormai si gioca un mini torneo - dice il direttore sportivo Pietro D’Anzi - dove ci si gioca tutta la stagione, il nostro obiettivo, essendo tra l’altro il primo anno in questa categoria è quello della salvezza, siamo contenti del percorso fatto in un campionato difficilissimo dove chiaramente tutte le squadre sono attrezzate e con un budget elevato. La gara di oggi è molto impegnativa ma siamo fiduciosi perché abbiamo una squadra composta da ragazzi responsabili e consapevoli di quello che ci andiamo a giocare in queste partite finali". Il Chieti sette giorni fa ha vinto con il Vastogirardi per 2 a 1.

Così in campo

Chieti (4-2-3-1): Antignani, Cucciniello, Conson, Forgione, Castellano, Vesi, Gaye, Caterino, Mercuri, Fall, Salvatore. A disp. Serra, Marino, Gatto, Mancini, Laziz, Mazzei, Sueva, Tortora, Di Sabatino. All. Pasquale Luiso. Fossombrone: (4-3-2-1): Marcantognini; Bianchi, Urso, Procacci (Rovinelli), Calvosa, Bucchi, Giacchina, Conti, Palazzi, Pandolfi R. (Battisti), Germinale. Adisp. Amici, Fagotti, Casolla, Lorenzoni, Rovinelli (Procacci), Bio, Brigidi, All. M.Fucili.

Arbitro Gabriele Framba di Torino. Assistenti: Tommaso Cardini e Daniele Nesi, entrambi della sezione di Firenze.

Amedeo Pisciolini